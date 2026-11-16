Tres adolescentes de 15 y 16 años quedaron a disposición de la Justicia luego de ser interceptados por efectivos de la Base Motorizada N° 3. La Policía recuperó una Gilera Smash que había sido sustraída del interior de un complejo de departamentos.

Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre terminó con tres adolescentes detenidos y una motocicleta recuperada en el departamento Rivadavia. Los jóvenes, de 15 y 16 años, quedaron vinculados a una causa por robo agravado por ser en poblado y en banda, luego de que los efectivos los sorprendieran mientras intentaban escapar con un rodado que habían sustraído minutos antes.

El episodio comenzó alrededor de la 1:10, cuando personal de la Base Motorizada N° 3 realizaba recorridas de prevención y seguridad por inmediaciones de las calles Matías Zaballa y Cervantes. En ese momento, un grupo de transeúntes alertó a los uniformados sobre la presencia de tres jóvenes que corrían mientras empujaban una motocicleta. Según las características aportadas, dos de ellos tenían el cabello teñido de amarillo y el otro era de tez trigueña.

A partir de esa información, los efectivos iniciaron un operativo de búsqueda. Durante el recorrido, en la intersección de Costa Canal y avenida Paula Albarracín de Sarmiento, otro motociclista se acercó a los policías y les informó que había observado a tres menores empujando una moto de 110 centímetros cúbicos, de color negro y gris, en dirección a Villa Lourdes.

Con esos datos, los uniformados ingresaron al barrio por calle Costa Canal y continuaron por Manuel Dorrego hacia el sur. Allí localizaron a tres jóvenes cuyas características coincidían con las descriptas por los testigos. Sin embargo, cuando advirtieron la presencia policial, los sospechosos comenzaron a correr e ignoraron la voz de alto.

Los efectivos iniciaron una persecución que terminó a pocos metros, cuando consiguieron interceptarlos. De acuerdo con el informe policial, los adolescentes reaccionaron con insultos y golpes de puño contra los uniformados. Algunos impactos dieron contra los chalecos balísticos del personal, aunque no provocaron lesiones.

Ante esa situación, los sospechosos fueron reducidos y trasladdos a una dependencia policial, debido a que un grupo de personas que manifestó ser familiar de los jóvenes intentó entorpecer el procedimiento.

Una vez controlada la situación, los efectivos identificaron a los tres involucrados, tienen 15 y 16 años. Durante la entrevista, los adolescentes indicaron que habían sustraído la motocicleta frente a la plaza del barrio Mutual Banco San Juan, desde el interior de un complejo de departamentos. También señalaron que posteriormente la habían dejado en una vivienda abandonada ubicada sobre calle Laprida, antes de avenida Paula Albarracín de Sarmiento, en Villa Lourdes.

Con esa información, el personal policial se dirigió hasta el domicilio señalado y encontró la motociclet, una Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos, dominio A896Q60, de color negro y gris. El rodado se encontraba en el interior de una propiedad sin numeración y en estado de abandono.

Luego, los uniformados trasladaron la moto hasta el lugar indicado como el sitio de donde había sido sustraída. Allí entrevistaron a Rocío Anahí Gutiérrez, de 24 años, quien reconoció el vehículo como de su propiedad. La mujer explicó que la motocicleta permanecía dentro del consorcio de departamentos y que, para ingresar, los autores habían violentado el portón de acceso. Además, presentó la documentación correspondiente, que coincidió con los datos del rodado recuperado.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, el ayudante fiscal de la UFI, Emiliano Usin, indicó que las actuaciones debían continuar con intervención de la Justicia de Menores. Por ese motivo, los efectivos se comunicaron con el juez del Primer Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, doctor Toro.

El magistrado dispuso que la causa fuera caratulada como robo agravado por ser en poblado y en banda, ordenó el traslado de los tres adolescentes al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y solicitó que se notificara a sus progenitores. También indicó que se recibiera la denuncia de la damnificada, se realizaran pericias sobre el portón violentado y se avanzara con el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Las actuaciones quedaron registradas en el sumario N° 20/26, con intervención de la Base Motorizada N° 3 y conocimiento de la Comisaría 27ª.