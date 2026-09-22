Tres menores de edad fueron demoradas durante el operativo de seguridad del Festi Joven 2026, luego de protagonizar un disturbio en inmediaciones del Parque de Mayo que terminó con una tercera persona lesionada en el rostro. La intervención quedó en manos de la Policía de San Juan y posteriormente tomó participación la Justicia de Menores.

El episodio formó parte de las 100 intervenciones registradas durante el operativo desplegado por la Policía para el evento, que reunió a cerca de 30.000 personas. Del total de procedimientos, 95 correspondieron a mayores de edad por contravenciones y cinco estuvieron vinculados con causas penales, entre ellas la actuación relacionada con las menores.

Cómo fue el procedimiento

De acuerdo con lo informado por el comisario general Pablo Torres, jefe del D3 de la Policía de San Juan, las tres menores participaron de una “pequeña riña” en la zona del evento y una cuarta persona resultó con lesiones en el rostro.

Una vez que el personal policial logró intervenir y demorarlas, se dio aviso a la Justicia de Menores. El organismo dispuso que se iniciaran las actuaciones correspondientes por lesiones y que, una vez cumplidos los procedimientos, las adolescentes fueran entregadas a sus familiares.

La Comisaría del Menor tuvo un papel central en el procedimiento. Parte de su personal se encontraba trabajando de civil en la Escuela Fontana y pudo advertir y seguir las actuaciones relacionadas con el episodio.

Luego de notificar a los familiares, las tres menores fueron entregadas a sus progenitores, tal como dispuso la Justicia de Menores.

Un operativo con más de 25.000 personas

El episodio ocurrió en el marco de un amplio despliegue de seguridad previsto para el Festi Joven. Según informó Torres, 290 efectivos policiales fueron destinados a tareas de seguridad, mientras que otros 26 agentes de Tránsito trabajaron en las inmediaciones.

Además, se dispusieron 15 movilidades, entre autos y motos, para cubrir el Parque de Mayo y sectores cercanos como el Parque Belgrano, el Centro Cívico y el Teatro del Bicentenario.

La Policía informó que el 90% de las contravenciones se registraron en la parte externa del Parque de Mayo.

Sin alcohol ni armas en los ingresos

Otro de los datos destacados por la Policía fue que no se secuestró alcohol durante los controles de ingreso al Parque de Mayo. Tampoco se detectaron armas entre las personas que intentaron acceder al predio.

Sí se encontraron algunos elementos metálicos, entre ellos tenedores que llevaban familias. Los efectivos solicitaron que no ingresaran con esos objetos y las personas pudieron dejarlos en sus vehículos antes de regresar al evento.

El operativo se implementó por tercer año consecutivo con presencia policial tanto dentro como fuera del Parque de Mayo.