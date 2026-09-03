Tres adolescentes fueron aprehendidos durante la tarde de este jueves luego de un robo ocurrido en el parquizado del Centro Cívico, en Capital. El hecho fue denunciado por dos jóvenes que se encontraban en el lugar y que fueron sorprendidos por un grupo de personas que les sustrajo un teléfono celular y un par de auriculares.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:55, en inmediaciones de calle España, entre Laprida y Rivadavia, en jurisdicción de Comisaría 4ª. Según el relato policial, personal que realizaba recorridas de prevención fue alertado a través de la frecuencia de comunicación por la cabo Celeste Paredes, quien se encontraba afectada a la Unidad Operativa Centro Cívico.

La efectivo recibió el aviso de una persona de sexo masculino y su amigo, quienes manifestaron que habían sido abordados por un grupo compuesto por cuatro personas, entre hombres y mujeres. De acuerdo con la denuncia, los sospechosos les sustrajeron un celular Motorola Moto G85 de color azul y unos auriculares Redmi de color negro.

Tras cometer el robo, el grupo escapó por calle Laprida hacia el este. Las víctimas intentaron seguirlos, aunque los perdieron de vista a la altura de calle España. Con esa información, los uniformados desplegaron recorridas por la zona para intentar localizar a los presuntos autores.

Durante el operativo, el motociclista HU-13, cabo Gabriel Cortez, observó sobre calle España y Córdoba a personas que coincidían con las características aportadas y solicitó apoyo mediante el equipo de comunicación. Poco después arribó el móvil HU-04, integrado por el cabo Ary Zeidan y el agente Daniel Muñoz.

Los efectivos procedieron a la aprehensión de tres adolescentes: dos varones, de 15 y 17 años, y una joven de 17 años. Todos quedaron vinculados al procedimiento por el robo denunciado y se constató que eran menores de edad.

En el marco de la intervención policial se logró recuperar los elementos denunciados como sustraídos, entre ellos un teléfono celular Motorola Moto G85 azul y auriculares marca Redmi de color negro. Los objetos quedaron incorporados al procedimiento como elementos secuestrados.

Por el caso intervino el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la doctora Elva Manni, quien recibió las consultas realizadas por el personal policial y estableció las directivas correspondientes para continuar con las actuaciones.

Según las instrucciones judiciales, los adolescentes de 17 años fueron derivados al Centro de Admisión y Derivación (CAD), mientras que el menor de 15 años fue entregado a sus progenitores, previa acreditación mediante la correspondiente partida de nacimiento.

El procedimiento quedó a cargo de Comisaría 4ª, que recibió las actuaciones de manos del personal interviniente. El oficial subinspector Ariel Calderón tomó intervención en el procedimiento y continuó con las diligencias ordenadas por la Justicia.

La causa fue caratulada como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda y quedó bajo intervención de la Justicia de Menores involucrados.