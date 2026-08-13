Tres adolescentes fueron demorados durante la noche del miércoles luego de protagonizar un incidente frente a un comercio ubicado en la intersección de avenida Rioja y avenida Ignacio de la Roza, en Capital. El procedimiento se inició a partir de un alerta emitido por el CISEM, que informó sobre tres masculinos que habrían golpeado la vidriera del local Data 2000 y posteriormente habrían insultado y amenazado al personal de seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando personal de la División Cuerpo Especial de Vigilancia y Seguridad realizaba recorridas preventivas y recibió la comisión para dirigirse hasta la zona mencionada. Según la información aportada por el operador del CISEM, los tres jóvenes habrían golpeado la vidriera del comercio aparentemente con intenciones de ingresar o sustraer elementos.

Además, el reporte indicó que uno de los involucrados habría llevado consigo un objeto de color blanco con una punta gris. Ante esta situación, los efectivos desplazaron los móviles Cobra 14 y Cobra 15 para localizar a los sospechosos.

El arma que le encontraron los efectivos los sospechosos.

Cuando los policías lograron visualizarlos, los tres jóvenes emprendieron la fuga a pie por avenida Rioja hacia el Norte. La huida continuó posteriormente por calle Rivadavia hacia el Oeste, hasta que los efectivos consiguieron interceptarlos.

Los involucrados eran tres menores de 17 y 16 años, dos de ellos domiciliados en Santa Lucía y uno en Chimbas.

Luego de la intervención policial, se realizó la consulta correspondiente con el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia de turno. El magistrado interviniente, doctor Carlos Ponce, fue interiorizado sobre lo ocurrido y determinó que, de acuerdo con las circunstancias constatadas, no se configuró ningún delito.

Uno de los elementos considerados fue que la vidriera del comercio no presentó daños, por lo que no se avanzó con una investigación penal por tentativa de robo. En cambio, se dispuso la confección de un expediente contravencional por las infracciones que correspondieran.

Los tres adolescentes quedaron vinculados al Expediente Contravencional N.º 2392/26, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. Las actuaciones se realizaron en el marco de los artículos 98, 108, 109, 113, 117, 118 y 178 de la Ley 941-R.

Una vez cumplidas las diligencias dispuestas por la Justicia, se ordenó que los menores fueran entregados a sus respectivos progenitores.

Según se informó, los tres adolescentes fueron entregados en buen estado de salud y en conformidad con lo dispuesto por la autoridad judicial.

En el procedimiento intervino personal de distintas unidades operativas. Participaron la agente Agostina Vera, del Cobra 09; la cabo Tamara González, del Cobra 07; el cabo Roberto Tapia, del Cobra 24; el oficial ayudante Edgar Herrera y el cabo Julio Aguilar, del Cobra 14; y la oficial subinspectora Marilyn Pérez junto al cabo Martín Briones, del Cobra 15.

El operativo también contó con la intervención del agente Ezequiel Salinas, quien se desempeñó como operador del CISEM. Las actuaciones posteriores quedaron a cargo de la Comisaría Tercera, donde fueron recibidas por la oficial ayudante Janet Vega.

De esta manera, el procedimiento finalizó sin daños constatados en la vidriera del comercio y sin que se configurara un delito penal, mientras que los tres adolescentes quedaron vinculados a la causa contravencional que continuará bajo la intervención del Tercer Juzgado de Faltas.