Tres hermanos debieron ser hospitalizados este sábado por la tarde luego de sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda del departamento Chimbas. El hecho ocurrió en Villa Obrera y los menores permanecen internados en observación, aunque se encuentran fuera de peligro.

De acuerdo con la información policial, el episodio se registró alrededor de las 16:32 en un domicilio ubicado sobre calle Cosechero. La madre de los niños, una mujer de 33 años, manifestó que había ingresado un brasero encendido al interior de la vivienda para calefaccionar el ambiente.

Poco después, los tres menores comenzaron a presentar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fueron trasladados de inmediato en un vehículo particular al Hospital Marcial Quiroga.

Los pacientes son un niño de 9 años, una niña de 3 años y un bebé de apenas 4 meses. Al llegar al centro de salud fueron asistidos por médicos pediatras de guardia, quienes dispusieron su atención inmediata y posterior internación en observación.

Desde el hospital informaron que los tres niños evolucionan favorablemente y permanecen estables mientras continúan bajo control médico.

En el hecho intervino personal de la Comisaría 30ª, con conocimiento de la Unidad de Abordaje Territorial. Según se informó, desde la Unidad Fiscal de Investigación indicaron que el caso no requiere la intervención del Sistema Acusatorio.