Un hombre recibió una condena de tres meses de prisión efectiva luego de haber sido detenido en flagrante robo cometido en una finca ubicada sobre calle Chacabuco, entre calles 5 y 6, en el departamento Pocito. El imputado fue capturado pocos minutos después del hecho gracias a las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y a un operativo desplegado por efectivos policiales en la zona.

Personal policial fue comisionado a la finca La Benedicta. Al arribar al lugar, los uniformados entrevistaron al casero del predio, quien manifestó que observó a través del sistema de videovigilancia a un hombre vestido con prendas oscuras que dañó una ventana de una de las cabañas para ingresar al inmueble.

Según la denuncia, el sospechoso sustrajo un acolchado de color azul y abandonó el lugar con el elemento robado. Con las características físicas y de vestimenta obtenidas mediante las cámaras de seguridad, los efectivos iniciaron recorridas por las inmediaciones para dar con el presunto autor.

Mientras patrullaban por calle Chacabuco y calle 5, los policías localizaron a un hombre que coincidió con la descripción aportada por el damnificado. Al intentar entrevistarlo, el sospechoso intentó escapar, aunque fue perseguido e interceptado a pocos metros por el personal actuante.

Tras la aprehensión, los efectivos mantuvieron comunicación con la Unidad Fiscal de Flagrancia. El ayudante fiscal de turno tomó conocimiento del procedimiento y, luego de informar lo sucedido a la fiscal interviniente, se dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

La causa avanzó con rapidez y este lunes se llevó a cabo la audiencia judicial. En esa instancia, el acusado fue condenado a cumplir tres meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial, tras ser hallado responsable del hecho investigado.

El procedimiento fue realizado por el oficial ayudante Maximiliano Ovejero, el cabo Pablo Montalvo y el agente Osvaldo Palacio, quienes lograron la detención del sospechoso pocos minutos después del robo y pusieron el caso a disposición de la Justicia.