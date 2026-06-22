Un tiroteo registrado este lunes 22 de junio en la ciudad canadiense de Montreal dejó tres personas fallecidas, entre ellas un agente de Policía, un civil y el presunto autor del ataque. El episodio ocurrió en el barrio de Côte-des-Neiges y provocó un amplio operativo de seguridad en plena disputa del Mundial 2026, que tiene a Canadá como uno de los países anfitriones.

Según informaron las autoridades locales, los hechos se produjeron alrededor de las 11:35 hora local cuando efectivos policiales acudieron al hotel Hilton Garden Inn tras recibir una llamada de emergencia. Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos a tiros.

La Policía de Montreal confirmó posteriormente que entre las víctimas fatales se encuentra un uniformado que participaba del procedimiento. Además, una agente resultó herida de gravedad y fue trasladada a un centro asistencial, donde su estado evolucionó favorablemente y quedó fuera de peligro.

Durante las primeras horas de la emergencia, las fuerzas de seguridad analizaron la posibilidad de que existiera un segundo sospechoso. Sin embargo, tras las investigaciones realizadas en el lugar, las autoridades determinaron que solo una persona estuvo involucrada en el ataque.

El operativo obligó al cierre de calles y generó una alerta para los residentes de la zona. Las autoridades solicitaron a los vecinos permanecer en sus viviendas, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar circular por el sector hasta nuevo aviso.

Horas más tarde, el jefe de la Policía de Montreal, Fady Dagher, informó que la amenaza había sido neutralizada y confirmó que no existían riesgos inmediatos para la población. En consecuencia, la orden de refugio fue levantada.

Las autoridades canadienses no difundieron la identidad del atacante ni informaron sobre los posibles motivos que desencadenaron el hecho. La investigación continúa para determinar las circunstancias del tiroteo.

Tras el ataque, funcionarios provinciales y municipales expresaron sus condolencias a los familiares del policía fallecido y a las personas afectadas por el episodio. El hecho generó conmoción en Montreal, una de las ciudades que recibe visitantes de todo el mundo en el marco del Mundial 2026.