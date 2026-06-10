Lo que debía ser una noche de festejo terminó convirtiéndose en una tragedia. Una fiesta de 15 años realizada en la comunidad de Puerto Valle, en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, México, dejó un saldo de tres personas fallecidas y al menos 14 intoxicadas tras consumir tequila presuntamente adulterado.

La celebración reunió a familiares, amigos y vecinos de una adolescente que festejaba sus 15 años. Sin embargo, horas después del evento, varios asistentes comenzaron a presentar síntomas severos de intoxicación, lo que obligó a desplegar un operativo sanitario de emergencia para trasladar a los afectados a distintos centros de salud de la región.

Entre las víctimas fatales se encuentran tres familiares directos de la cumpleañera. Dos de ellos, de 39 y 28 años, murieron mientras eran trasladados para recibir atención médica. Posteriormente se confirmó el fallecimiento del padre de la adolescente, quien permanecía internado debido a la gravedad de su cuadro clínico.

Los sobrevivientes presentaron síntomas compatibles con una intoxicación aguda, entre ellos vómitos, fuertes dolores de cabeza, mareos y alteraciones visuales. Los equipos médicos continúan monitoreando la evolución de los pacientes para evitar complicaciones mayores derivadas de la sustancia ingerida.

Ante la magnitud del episodio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrió una investigación para determinar el origen de la bebida y establecer eventuales responsabilidades. Peritos secuestraron botellas consumidas durante la fiesta y realizan análisis toxicológicos y químicos para confirmar si el tequila había sido adulterado con sustancias peligrosas.

Además, los investigadores comenzaron a tomar declaraciones a familiares, organizadores e invitados con el objetivo de reconstruir cómo llegó el alcohol al evento y verificar si existieron irregularidades en su comercialización o distribución. La Secretaría de Salud de Guanajuato también participa de las actuaciones y mantiene seguimiento permanente sobre los pacientes internados.

Aunque las pericias aún no concluyeron, la principal hipótesis apunta a una adulteración del tequila servido durante la celebración. Los resultados de laboratorio serán determinantes para establecer qué sustancia provocó la intoxicación masiva y si existió negligencia o actividad ilegal detrás de la distribución de la bebida.

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad de Guanajuato y reavivó las advertencias sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas alcohólicas de origen desconocido o sin controles sanitarios adecuados. Mientras tanto, familiares de las víctimas reclaman respuestas y esperan que la investigación permita esclarecer las causas de una celebración que terminó de la peor manera.