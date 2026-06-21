Tres opciones dulces sin horno para resolver antojos de forma sencilla

La pastelería rápida ofrece soluciones definitivas para cuando surge un antojo dulce o se recibe una visita inesperada sin necesidad de utilizar el horno. Estas alternativas individuales permiten jugar con diversas texturas y se ensamblan en pocos minutos utilizando elementos disponibles en el hogar.

Una de las opciones es la copa de chocotorta y crema que rinde cuatro porciones. Para su elaboración se requieren 200 g de dulce de leche, 200 g de queso crema firme, 150 g de galletitas de chocolate y café frío o leche. El proceso comienza mezclando el dulce de leche con el queso crema hasta obtener una consistencia homogénea.

En cuatro vasos se intercalan capas de galletitas troceadas y humedecidas con el líquido elegido junto a la preparación cremosa. El cierre del plato se realiza con galletitas picadas para aportar un toque crocante.

Otra propuesta fresca combina yogur, granola y frutas de estación. Se utilizan cuatro potes de yogur, dos tazas de granola, dos tazas de frutas cortadas y dos cucharadas de miel. El armado consiste en disponer capas de yogur seguidas por la fruta y la granola en forma sucesiva. En caso de que la fruta presente acidez, se recomienda rociarla con miel antes de completar el vaso para equilibrar los sabores.

Finalmente, existe una variante de crema de limón y vainillas inspirada en el lemon pie clásico. Esta receta emplea una lata de leche condensada, el jugo de dos o tres limones y de ocho a 10 vainillas.

Al batir la leche condensada con el jugo cítrico, la mezcla se espesa naturalmente de forma inmediata. Se colocan trozos de vainillas en el fondo de los vasos y se cubren con la crema, repitiendo el proceso hasta terminar con ralladura de limón para realzar el aroma.