La alimentación equilibrada gana terreno con propuestas que son "nutritivas y muy simples" de elaborar en el hogar con ingredientes accesibles. Estas preparaciones se presentan como "ideales para sumar energía desde el desayuno o la merienda" permitiendo resolver las comidas de la semana con solo cuarenta minutos de trabajo. El valor fundamental de estas recetas es que "la avena suma fibra y saciedad, mientras que las frutas aportan humedad, sabor y nutrientes" esenciales para el organismo.

Existen tres variantes principales para cocinar a 180 grados durante unos 30 a 35 minutos. La torta de banana clásica combina dos huevos con una taza de avena y una banana madura, pudiendo sumar canela, vainilla, nueces, chips de chocolate, miel o edulcorante, con un aporte de hasta 220 calorías.

La versión de manzanas ofrece antioxidantes utilizando media taza de puré de la fruta, avena y canela, con pasas o nueces opcionales, promediando las 210 calorías. Por su parte, la opción con cacao amargo integra banana y chips para un perfil más intenso. Respecto a la técnica, se menciona que "podemos procesar la avena para lograr una textura más tipo harina o usarla en hojuelas para una miga más rústica" según la preferencia.

La clave del éxito reside en el estado de los componentes y el molde utilizado. Se destaca que "las frutas maduras son clave porque endulzan naturalmente y mejoran la humedad" de la masa, a la cual se puede añadir polvo de hornear para mayor aireación. Para optimizar el tiempo, se recomienda que "si queremos freezar estas tortas, lo ideal es cortarlas en porciones una vez frías, envolverlas bien y conservarlas hasta 2 meses" en el congelador.

El resultado final puede consumirse a temperatura ambiente o tras un breve golpe de calor en el microondas, utilizando siempre moldes antiadherentes o engrasados con aceite de coco, vegetal o manteca clarificada.