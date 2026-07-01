Tres partidazos definen los boletos hacia los octavos de final del Mundial

El certamen más grande de la historia futbolística vive una jornada de alta tensión este miércoles con la continuidad de la ronda de 32 equipos. El formato renovado de la competencia obliga a las selecciones a sortear un camino más extenso hacia la consagración y los tres compromisos programados para hoy prometen marcar el destino de los candidatos en el continente norteamericano.

La actividad comienza a las 13 horas en el Estadio Mercedes Benz de Atlanta. Inglaterra mide sus fuerzas ante República Democrática del Congo, un combinado que sorprendió en la primera etapa del torneo al rescatar una igualdad ante el seleccionado de Portugal y caer por la mínima diferencia contra Colombia. Los británicos buscan consolidar su favoritismo para sellar su pasaporte a la próxima instancia. La transmisión televisiva de este encuentro estará a cargo de DSports y la plataforma digital Paramount+.

A las 17 horas llega el turno de Bélgica y Senegal, que se verán las caras en el Estadio Lumen Field de Seattle. El conjunto belga arriba a esta eliminatoria luego de un andar con altibajos en la instancia previa, mientras que los africanos lograron la clasificación tras posicionarse como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Este partido se podrá sintonizar en suelo argentino mediante las pantallas de TyC Sports, DSports y de manera online en Paramount+.

El cierre de la jornada mundialista se traslada a California a las 21 horas, momento en el que el anfitrión Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el Estadio Levi's de San Francisco. El elenco conducido por el estratega argentino Mauricio Pochettino arriba con un registro inicial que incluyó victorias contundentes sobre Paraguay y Australia, además de un tropiezo posterior frente a Turquía que no le impidió adueñarse del liderazgo de su zona. Por su parte, el rival europeo se metió en la llave decisiva cosechando tres unidades gracias a un triunfo ante Qatar, un empate contra Canadá y una derrota sufrida a manos de Suiza. El cotejo definitivo se emitirá en directo a través de TyC Sports, DSports y Paramount+.