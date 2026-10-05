Tres perros quedaron atrapados en un reservorio y ciclistas los rescataron

Tres perros fueron rescatados luego de quedar atrapados dentro de un reservorio de agua ubicado en el límite entre Los Berros y Pedernal, en San Juan.

Los animales habrían ingresado al lugar en busca de agua, pero una vez dentro quedaron imposibilitados de salir por sus propios medios. La situación fue advertida por un grupo de ciclistas que circulaba por la zona durante una salida.

Al encontrar a los perros dentro del reservorio, los ciclistas decidieron intervenir y lograron sacarlos del lugar. El operativo quedó registrado en un video que fue difundido por Los Cazadores de Noticias y posteriormente comenzó a circular en redes sociales.

El riesgo de los reservorios

El episodio volvió a poner la atención sobre el peligro que pueden representar estos espacios para los animales. Los reservorios pueden convertirse en trampas cuando perros u otros animales ingresan para buscar agua, especialmente durante jornadas de altas temperaturas.

Una vez dentro, la profundidad y las características de las paredes pueden dificultar o impedir que los animales encuentren una salida por sus propios medios.

Por ese motivo, el rescate también generó un llamado a reforzar las medidas de prevención y evaluar alternativas para proteger o cercar los reservorios, de manera que puedan continuar cumpliendo su función sin representar un riesgo para los animales que se acerquen.

“Hoy fueron tres vidas que pudimos salvar”, señalaron quienes difundieron las imágenes del rescate, destacando la intervención de los ciclistas que advirtieron la situación y actuaron para poner a los perros a salvo.