Tres personas murieron asfixiadas en los festejos de México por el Mundial

La victoria de la Selección Mexicana dos a cero ante Ecuador en el Mundial 2026, que permitió el avance del equipo a los octavos de final, se vio empañada por el fallecimiento de tres personas en la Ciudad de México. La Secretaría de Salud local confirmó que los decesos se produjeron por asfixia en medio de las aglomeraciones masivas registradas durante los festejos capitalinos.

Los hechos tuvieron lugar en la colonia Juárez, zona donde miles de hinchas se reunieron para celebrar el resultado obtenido en los 16avos de final. En ese punto, el personal paramédico brindó asistencia a diversas víctimas ante la gran concentración de gente. Durante la madrugada del uno de julio, los servicios de emergencia confirmaron las muertes tras realizar maniobras de reanimación sin éxito.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 44 años, una joven de 19 y una mujer de 48 años. De acuerdo con el Puesto de Mando del Sector Salud, la causa de los tres fallecimientos fue asfixia. Sobre la actuación de los cuerpos de socorro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró que "Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin embargo, lamentablemente perdieron la vida".

La mandataria capitalina se dirigió a los familiares de los fallecidos manifestando que "Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos". Además del acompañamiento institucional prometido a las familias, las autoridades iniciaron investigaciones para precisar las circunstancias de los hechos en las vías públicas.

La movilización alcanzó a más de un millón de personas en puntos como el Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución y el Ángel de la Independencia. Pese a la lluvia constante, el Fan Fest del Zócalo operó con lleno total hasta la madrugada. Al concluir su reporte, Brugada hizo una petición a los asistentes: "Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía".