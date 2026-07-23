Un episodio poco frecuente ocurrió a bordo de un vuelo de British Airways con destino al aeropuerto de Heathrow, cuando los tres pilotos de la aeronave comenzaron a presentar síntomas de malestar durante el trayecto, luego de una escala en Hyderabad, India.

La situación generó sorpresa por la similitud con la película “¿Y dónde está el piloto?”, cuya historia gira alrededor de una tripulación que queda imposibilitada de continuar al mando de un avión.

Según trascendió, uno de los pilotos quedó incapacitado mientras el avión se encontraba a unos 30.000 pies de altura y tuvo que recibir asistencia con oxígeno.

Cómo continuó el vuelo pese al problema

A pesar del estado de salud de sus compañeros, los otros dos pilotos continuaron al frente de la aeronave y lograron completar el trayecto.

Sin embargo, con el paso de las horas ambos comenzaron a presentar síntomas que también fueron empeorando.

Desde British Airways aseguraron que en ningún momento estuvo comprometida la seguridad de los pasajeros y que el vuelo pudo continuar bajo los protocolos establecidos.

Una vez que el avión aterrizó, el piloto que había presentado el cuadro más severo necesitó atención médica urgente.

La sospecha de una intoxicación alimentaria

La principal hipótesis apunta a una posible intoxicación alimentaria ocurrida antes del despegue.

Los tres pilotos habían compartido un desayuno en el salón del hotel donde se alojaban en Hyderabad y consumieron agua embotellada proporcionada por una empresa externa.

Luego del episodio, los integrantes de la tripulación realizaron informes de seguridad aérea y fueron sometidos a controles médicos.

Además, las autoridades solicitaron muestras para intentar determinar cuál fue el origen del malestar que afectó a los tres profesionales.

British Airways revisará el alojamiento de la tripulación

La compañía aérea confirmó que el bienestar de sus empleados es una prioridad y anunció que revisará las condiciones del alojamiento utilizado por las tripulaciones durante las escalas en Hyderabad.

También informó que analiza alternativas de hospedaje para futuros viajes con escala en esa ciudad india.

Mientras continúa la investigación sobre el origen de la intoxicación, British Airways destacó que el vuelo pudo finalizar correctamente y que los pasajeros no estuvieron en riesgo durante el incidente.