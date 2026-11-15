Tres policías le salvaron la vida a un bebé de dos meses en Chimbas

Un bebé de apenas dos meses fue asistido por efectivos de la Policía de San Juan luego de sufrir un episodio de ahogamiento con leche materna en el departamento Chimbas. La rápida intervención de tres uniformados permitió que el pequeño recuperara la respiración antes de la llegada de la asistencia médica.

El hecho ocurrió este domingo 15 de noviembre, cuando un hombre se presentó desesperado con su hijo en brazos y alertó a los policías que el bebé se estaba ahogando.

De acuerdo con la información difundida por la Oficina de Relaciones Policiales, los efectivos Cabo Leandro Cuenca, Cabo Maximiliano Navarro y Agente Federico Di Salvo intervinieron de inmediato y comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios.

Ante la urgencia de la situación, los uniformados se dirigieron hacia la base de la ambulancia de la Unidad de Emergencia Médica para conseguir asistencia. Durante las maniobras, el bebé vomitó y comenzó a reaccionar, hasta que logró recuperar la respiración con normalidad.

Posteriormente, se comunicaron con el personal de Emergencias Médicas, que llegó al lugar en una ambulancia para evaluar al pequeño. Luego de examinarlo, el médico interviniente constató que se encontraba en buen estado de salud y determinó que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Finalmente, el bebé quedó al cuidado de sus padres, quienes manifestaron su agradecimiento por la rápida actuación de los efectivos policiales, cuya intervención resultó clave para asistirlo durante el episodio.