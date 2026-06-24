Tres recetas de tortitas de espinaca y queso sin harina para la sarten

La espinaca se posiciona como una verdura versátil que permite crear platos nutritivos sin necesidad de usar el horno ni harina de trigo. Estas tortitas resultan un recurso práctico para diversos momentos del día, ya sea como una picada, un almuerzo liviano o un acompañamiento para carnes.

La primera alternativa destaca por su contenido de queso y requiere de dos tazas de espinaca picada, dos huevos, media taza de queso rallado y un cuarto de taza de leche. La elaboración consiste en integrar los componentes en un tazón para luego cocinar porciones pequeñas en una sartén antiadherente durante tres o cuatro minutos por lado hasta que los bordes estén firmes. Como sugerencia para que rinda más, es posible incorporar dos papas en forma de puré para obtener una textura más tierna sin usar harinas.

Para quienes prefieren una opción con mayor consistencia, existe una variante con avena que rinde unas nueve unidades medianas. Esta receta utiliza 50 g de espinacas crudas, 50 g de harina de avena, 50 ml de agua, 20 g de queso, un huevo, sal, orégano y un toque de bicarbonato de sodio para asegurar la ternura. Los ingredientes se procesan en una licuadora hasta obtener una mezcla homogénea que se cocina rápidamente. Estas piezas se conservan bien en la heladera, lo que permite preparar el doble para varios días.

Finalmente, la propuesta estilo tortilla se cocina como una sola unidad grande que luego se corta en porciones. En este caso se emplean 200 g de espinaca hervida durante cinco minutos, dos tazas de queso bajo en grasa y tres huevos. La preparación se extiende sobre una sartén con media cucharadita de aceite de coco y se utiliza un plato para darla vuelta cuando la base esté dorada. Un secreto para intensificar el sabor y que los vegetales queden más secos es saltear las hojas con un hilo de aceite en lugar de sumergirlas en agua.