Tres rutas de San Juan tienen hielo y neblina: piden circular con precaución

La Dirección Nacional de Vialidad, por medio del noveno distrito con sede en San Juan, difundió el reporte actualizado sobre la transitabilidad en las rutas nacionales que cruzan el territorio sanjuanino durante la mañana. En el marco de un alerta meteorológico generalizado por el fenómeno climático denominado El Niño, la repartición estatal pidió a los automovilistas extremar todos los cuidados al conducir.

El relevamiento oficial determinó que la situación varía según la zona geográfica, aunque se registran los mayores inconvenientes en los caminos del norte, oeste y alta montaña. Las dificultades responden a la posible presencia de neblina, lloviznas, agua nieve y capas de hielo en el asfalto durante las primeras horas del día.

En las arterias del sector cordillerano, del norte y del oeste, el organismo solicita circular con extrema prudencia. La ruta nacional 150 entre Valle Fértil e Iglesia se encuentra transitable con extrema precaución ante la eventual formación de hielo, niebla y precipitaciones. Mismo panorama presenta la ruta nacional 149 hacia Calingasta e Iglesia por visibilidad reducida y humedad.

Respecto a la ruta nacional 40 en su tramo norte hacia Jáchal, las autoridades exigen reducir la velocidad por probables sectores helados sobre la cinta asfáltica. Por su parte, el resto de los trazados nacionales en la provincia, correspondientes a la ruta nacional 40 sur, la ruta nacional 20, la ruta nacional 141 y la ruta nacional 153, permanecen transitables sin novedades ni inconvenientes registrados.

Finalmente, las autoridades viales enfatizaron la necesidad de revisar de forma exhaustiva el estado mecánico del automóvil previo a salir a la carretera. Asimismo, sugirieron evitar desplazamientos durante la noche siempre que sea factible y acatar rigurosamente todas las indicaciones brindadas por los operarios que trabajan sobre los distintos corredores sanjuaninos.