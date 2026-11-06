Tres jóvenes sanjuaninas consiguieron tres medallas en lucha olímpica en los Juegos Nacionales Evita 2026, disputados en Mar del Plata. Kiara Orzan obtuvo el oro, mientras que Milena Escobedo y Guadalupe Romero obtuvieron medallas de plata. Detrás de los resultados hubo meses de entrenamientos, viajes y el acompañamiento constante de sus entrenadores y familias.

Kiara y Milena entrenan en Club Fighter, sede Santa Lucía, con Liliana Alaniz y el profesor Alberto, mientras que Guadalupe es de Sarmiento y se prepara en Media Agua con su padre y entrenador, Marcelino Romero. Los profesores destacaron que la delegación sanjuanina quedó a un punto de conseguir la copa al mejor equipo, que finalmente obtuvo Tierra del Fuego.

Del podio a la emoción

Para Kiara, el triunfo tuvo un valor especial: fue su cuarta y última participación en los Juegos Evita. En su primera experiencia terminó décima; luego ganó el bronce, el año pasado obtuvo la plata y esta vez alcanzó el oro.

“Venía en busca del oro”, contó a DIARIO HUARPE la deportista, que celebró el resultado como fruto de varios años de constancia.

Milena también vivió un cierre particular. Después de no conseguir la clasificación provincial el año pasado, volvió a intentarlo, ganó su lugar en el equipo y llegó a la final nacional en su primera y última participación en los Evita. Guadalupe, por su parte, dedicó la medalla a su familia: “Siempre me apoyó en todo”.

Una preparación de todo el año

Alaniz explicó que el camino comenzó muchos meses antes del viaje. A la preparación física y técnica se sumó el trabajo nutricional para cumplir con el peso exigido por cada categoría, sin margen de tolerancia en el pesaje. Las deportistas debieron adaptar rutinas y sostener entrenamientos intensos para llegar en condiciones.

Milena destacó especialmente el acompañamiento de Liliana. “Me abrió las puertas de su casa incluso para que yo pudiera llegar al peso”, recordó. También contó que su entrenadora la acompañó a correr y reorganizó parte de su tiempo para ayudarla a clasificar.

Guadalupe relató que su preparación tuvo una particularidad familiar. “Mi papá es mi profesor”, explicó. A los entrenamientos con sus compañeros sumó salidas a correr y una preparación mental guiada por su padre.

El esfuerzo fuera del colchón

El recorrido no terminó en el gimnasio. Los profesores señalaron que competir exige reunir dinero para traslados, alimentación y alojamiento. Aunque destacaron el apoyo de la Secretaría de Deporte, las familias también organizan bingos para cubrir gastos y sostener la participación de los jóvenes.

Kiara, además, llegó a Mar del Plata después de competir en Suecia, donde alcanzó el quinto puesto en un torneo internacional.

“Venimos agotados, pero se puede lograr todo con esfuerzo y dedicación”, expresó. Su entrenador remarcó que la experiencia frente a rivales de alto nivel se reflejó en el rendimiento con el que ganó sus combates en los Evita.

Los próximos sueños

El calendario todavía tiene desafíos. A fines de noviembre, el grupo prevé participar del Nacional de lucha en Misiones. Entre los objetivos que nombraron las deportistas aparecen los Juegos Jadar, los Panamericanos, los Sudamericanos y, a largo plazo, los Juegos Olímpicos. Los entrenadores también esperan que puedan integrar la selección argentina y volver a competir internacionalmente.

Una invitación a probar la lucha

En Club Fighter, en Santa Lucía, entrenan cerca de 40 chicos. Los docentes buscan que estas medallas sirvan para dar mayor visibilidad a una disciplina que consideran en crecimiento y animar a más sanjuaninos a practicarla. También ofrecen clases de lucha en arena los miércoles y viernes en La Granja.

“Invitar a quien quiera asomarse a este deporte”, fue el mensaje de los profesores, que esperan sumar nuevos alumnos y seguir formando deportistas capaces de representar a San Juan en competencias nacionales e internacionales.