El fin de semana dejó una importante suma de dinero en premios para tres sanjuaninos que acertaron diferentes juegos de azar. En total, los apostadores se llevaron más de $10 millones.

El premio más grande correspondió a la Quiniela Max, donde un sanjuanino resultó ganador de $7.000.000.

El golpe de suerte se completó con otros dos premios correspondientes al El Brinco Junior.

Dos premios de más de $1.500.000

En El Brinco Junior, dos apostadores sanjuaninos acertaron cinco números y obtuvieron $1.543.480 cada uno.

De esta manera, entre ambos premios reunieron $3.086.960, que sumados a los $7 millones de la Quiniela Max llevaron el total ganado durante el fin de semana a $10.086.960.

Uno de los ganadores de El Brinco Junior acertó la combinación 02, 06, 08, 16 y 17.

El segundo obtuvo el premio con los números 02, 06, 16, 17 y 32.

Así, tres sanjuaninos terminaron el fin de semana con premios millonarios gracias a sus aciertos en los distintos juegos.