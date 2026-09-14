Provinciales
Tres sanjuaninos ganaron más de $10.000.000 en juegos de azar
POR REDACCIÓN
El fin de semana dejó una importante suma de dinero en premios para tres sanjuaninos que acertaron diferentes juegos de azar. En total, los apostadores se llevaron más de $10 millones.
El premio más grande correspondió a la Quiniela Max, donde un sanjuanino resultó ganador de $7.000.000.
El golpe de suerte se completó con otros dos premios correspondientes al El Brinco Junior.
Dos premios de más de $1.500.000
En El Brinco Junior, dos apostadores sanjuaninos acertaron cinco números y obtuvieron $1.543.480 cada uno.
De esta manera, entre ambos premios reunieron $3.086.960, que sumados a los $7 millones de la Quiniela Max llevaron el total ganado durante el fin de semana a $10.086.960.
Uno de los ganadores de El Brinco Junior acertó la combinación 02, 06, 08, 16 y 17.
El segundo obtuvo el premio con los números 02, 06, 16, 17 y 32.
Así, tres sanjuaninos terminaron el fin de semana con premios millonarios gracias a sus aciertos en los distintos juegos.