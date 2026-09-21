Tres sanjuaninos ganaron más de $33.000.000 en el Quini 6 y el Loto

La provincia vivió una jornada destacada en los juegos de azar tras registrarse tres ganadores en los recientes sorteos del Quini 6 y el Loto. Los premios obtenidos en el territorio provincial alcanzaron en conjunto un total de $33.743.280.

La cifra más abultada correspondió al Quini 6 N.º 3410, realizado el sábado 20 de septiembre. Un jugador local logró acertar cinco números bajo la modalidad Siempre Sale, lo que le permitió adjudicarse la suma de $29.424.345. El ticket afortunado se comercializó en la Subagencia 284, situada en el departamento Chimbas.

Dentro de la misma jugada del Quini 6, la suerte alcanzó a un segundo apostador de la zona, quien se hizo acreedor de un pozo de $1.594.553.

La nómina de premiados se completó con el sorteo del Loto, donde otro participante radicado en San Juan obtuvo un acumulado de $2.724.382, cerrando un esquema de tres aciertos importantes en la provincia.