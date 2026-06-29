La fortuna volvió a sonreírle a San Juan en el último sorteo del Quini 6. Tres apostadores de la provincia resultaron ganadores en distintas modalidades del tradicional juego de azar y, en conjunto, obtuvieron premios que superan los 29 millones de pesos.

Los premios más importantes llegaron a través de la modalidad Siempre Sale, donde dos sanjuaninos acertaron cinco de los seis números sorteados y cada uno se hizo acreedor a $14.167.881.

Uno de los ganadores realizó su apuesta en la Agencia N.º 158 de Albardón, donde acertó la combinación 14, 15, 27, 28 y 32. El otro afortunado jugó en la Subagencia N.º 286 de Chimbas, logrando el premio con los números 14, 15, 26, 27 y 28.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que ambos premios deberán ser reclamados antes del 13 de julio, fecha en la que prescribe el derecho al cobro. Por ese motivo, los ganadores deberán presentarse dentro del plazo establecido para iniciar el trámite correspondiente.

La buena racha también alcanzó al departamento Pocito, donde otro apostador obtuvo un premio de $1.220.413 en la modalidad La Segunda del Quini 6. La jugada fue realizada en la Agencia N.º 383, luego de acertar los números 07, 11, 31, 38 y 41, una combinación que le permitió acceder al premio por cinco aciertos.

La jornada favorable para los jugadores sanjuaninos no terminó allí. La Caja de Acción Social informó además que el Loto también dejó ganadores en la provincia durante el Sorteo N.º 3895.

En esa oportunidad, dos apostadores que realizaron sus jugadas en agencias ubicadas en los departamentos Capital y Rawson resultaron beneficiados, aunque por el momento no trascendieron los montos obtenidos por cada uno de ellos.

Con estos resultados, San Juan volvió a ubicarse entre las provincias favorecidas por los principales juegos de azar del país, en una jornada en la que varios apostadores locales lograron convertir una apuesta en premios millonarios.