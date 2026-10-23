La gimnasia artística de San Juan alcanzó un hito histórico con la incorporación de tres representantes provinciales a la Selección Argentina Mayor. Nahuel Martínez y Mariano Cornejo lograron clasificarse como gimnastas, mientras que Ricardo Martínez fue designado integrante del cuerpo técnico nacional. Los tres participarán del Campeonato Sudamericano que se disputará del 17 al 22 de noviembre en Lima, Perú.

Se trata de un hecho inédito para la disciplina en la provincia, ya que por primera vez dos deportistas y un entrenador sanjuaninos formarán parte de la delegación argentina Mayor que competirá en un mismo Campeonato Sudamericano.

La clasificación llegó después de una destacada participación en los tres selectivos nacionales realizados en Rosario, Santa Fe. En esas instancias, Nahuel Martínez consiguió el primer puesto, mientras que Mariano Cornejo se ubicó segundo. Ambos resultados les permitieron asegurar su lugar entre los representantes argentinos que competirán a nivel continental.

A su vez, Ricardo Martínez fue convocado para integrar el cuerpo técnico de la Selección Argentina, lo que representa un reconocimiento al trabajo de formación y preparación deportiva desarrollado en San Juan.

Las medallas que consiguieron los gimnastas sanjuaninos

Además de obtener la clasificación internacional, los dos deportistas demostraron su nivel en el Torneo Nacional Federativo, disputado durante la misma instancia competitiva.

Mariano Cornejo terminó tercero en la clasificación general individual, conocida como All Around, y consiguió tres medallas en diferentes aparatos: plata en barra fija y potro con arzones, además de bronce en paralelas.

Por su parte, Nahuel Martínez finalizó cuarto en All Around y sumó dos podios individuales. Se consagró campeón nacional en suelo, donde obtuvo la medalla de oro, y consiguió el bronce en salto.

Estos resultados consolidaron a ambos gimnastas entre los principales exponentes de la disciplina a nivel nacional y respaldaron su convocatoria para representar al país.

El próximo desafío será el Sudamericano de Perú

El Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística se desarrollará entre el 17 y el 22 de noviembre en Lima, Perú, donde los deportistas sanjuaninos competirán frente a representantes de distintos países de la región.

Nahuel Martínez y Mariano Cornejo buscarán trasladar sus buenos resultados nacionales al escenario internacional, acompañados por Ricardo Martínez como integrante del cuerpo técnico argentino.

Los tres representantes forman parte del programa de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte de San Juan. Desde el organismo provincial acompañaron su preparación y participación en las instancias clasificatorias mediante la provisión de pasajes y apoyo económico para afrontar los gastos de estadía.

La presencia de los tres sanjuaninos en la Selección Argentina Mayor marca un antecedente para la gimnasia artística provincial y refleja el crecimiento de una disciplina que tendrá representación local en una de las competencias más importantes del calendario sudamericano.