Mendoza vivió una jornada de intensa actividad sísmica este lunes al registrar tres temblores en menos de siete horas. De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), uno de los movimientos fue percibido también en San Juan, aunque con baja intensidad y sin que se registraran inconvenientes.

El primero de los sismos ocurrió a las 13:15 y fue el de mayor magnitud de la jornada. Alcanzó los 5,1 grados y tuvo su epicentro a 53 kilómetros al noroeste de Valparaíso, en Chile; a 85 kilómetros al sudoeste de Los Vilos y a 150 kilómetros al noroeste de Santiago, con una profundidad de 20 kilómetros.

Según el informe del Inpres, el movimiento alcanzó una intensidad III en la escala Mercalli Modificada en la ciudad de Mendoza, por lo que fue percibido por algunas personas que se encontraban en reposo. En la ciudad de San Juan, la intensidad fue de II a III, lo que hizo que también fuera sentido de manera leve, principalmente por personas que permanecían dentro de edificios o en reposo.

La actividad sísmica continuó durante la noche. A las 20:04 se produjo un segundo temblor con epicentro a 39 kilómetros al este de San Martín, 54 kilómetros al sudeste de Lavalle y 70 kilómetros al este de la capital mendocina.

Ese movimiento registró una magnitud de 2,8 y una profundidad de apenas 8 kilómetros. El INPRES indicó que fue percibido levemente en Tunuyán, donde alcanzó una intensidad de II a III en la escala Mercalli.

Apenas seis minutos después, a las 20:10, un tercer sismo volvió a sacudir la provincia. En esta oportunidad, el epicentro se ubicó a 19 kilómetros al noroeste de Tunuyán, 46 kilómetros al sudoeste de El Carrizal y 49 kilómetros al norte de Pareditas.

El fenómeno alcanzó una magnitud de 3,3 y se produjo a una profundidad de 14 kilómetros. De acuerdo con el organismo nacional, tuvo una intensidad III en Tunuyán y de II a III en la ciudad de Mendoza, donde también fue sentido por parte de la población.

Pese a la seguidilla de movimientos sísmicos registrados durante la jornada, las autoridades no informaron daños materiales ni personas heridas. La actividad fue monitoreada por el Inpres, que recordó que tanto Mendoza como San Juan forman parte de una de las regiones con mayor actividad sísmica de Argentina debido a la interacción de las placas tectónicas en la cordillera de los Andes.