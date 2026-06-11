Tres trucos infalibles para lograr scones de queso con textura nube

La gastronomía hogareña encuentra una nueva referencia con la propuesta de la chef y pastelera Estefi Colombo para elaborar scones de queso. La receta busca alcanzar una textura nube mediante la combinación de técnicas específicas que ahorran tiempo y mejoran el volumen final del producto.

La experta sostiene que "Estos scons de queso y ciboulette quedan tiernitos, húmedos, sabrosos y llenos de sabor.. De esos que no necesitan ni untarles nada: así como están ya son una delicia y calentitos, obviamente. Y entre nosotros… si los ponés en la mesa mientras mirás un partido del Mundial, es imposible dejar de picotear".

Para la preparación se requieren 80 gramos de queso Gouda, 80 gramos de pategras y 80 gramos de parmesano, todos rallados con el ojo grueso del rallador. La base seca se compone de 420 gramos de harina 0000, una cucharada de azúcar, una cucharada de polvo para hornear, una cucharada de sal y pimienta.

El primer secreto de la pastelera consiste en utilizar 170 gramos de manteca previamente congelada, preferentemente de un día para el otro, para incorporarla rallada a la mezcla de harina con las puntas de los dedos.

La humedad característica se logra mediante la creación de un buttermilk casero, mezclando 270 gramos de leche con una cucharada de jugo de limón. Esta mezcla se añade al recipiente principal junto con 30 gramos de ciboulette o cebolla de verdeo picada, reservando dos cucharadas de la leche para el final.

El tercer paso fundamental es evitar el amasado tradicional. La masa debe unirse en la mesada, estirarse hasta alcanzar tres centímetros de alto y plegarse sobre sí misma en dos bloques. Este procedimiento de plegado debe repetirse cinco veces en total.

Finalmente, los panes se cortan con un elemento filoso y se disponen en una placa para horno. Tras ser pintados con la leche reservada, requieren una cocción de 15 minutos a una temperatura de 190 grados. Esta técnica permite obtener piezas más altas y gustosas, ideales para acompañar una infusión o servir en reuniones sociales.