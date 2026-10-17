Tres variantes irresistibles de chocotorta para sorprender a mamá en su día

El festejo familiar en Argentina siempre cuenta con una chocotorta en la mesa porque resulta rica, sencilla y le gusta a todas las edades. Para agasajar a mamá en su día este domingo 18 de octubre es posible salir de la propuesta tradicional con ingredientes simples que elevan el postre a otro nivel.

La primera opción es la variante primaveral que aprovecha las frutillas de estación para combinar chocolate, dulce de leche y fruta ácida en un ensamble único. Entre las capas de galletitas de chocolate humedecidas en chocolatada o café suave se incorporan láminas finas de frutilla. La superficie se decora con copitos de crema y más fruta que aporta mucha frescura al plato.

Para quienes prefieren sabores menos empalagosos aparece la chocotorta al limón con notas cítricas equilibradas. La crema se elabora mezclando queso crema y leche condensada en partes iguales junto con jugo y ralladura fina de limón más un toque de praliné crocante. Las galletitas se humedecen en leche con vainilla o almíbar suave antes del armado.

La tercera propuesta es la versión blanco y negro que invierte los colores tradicionales y sorprende al corte. Se utilizan galletitas de vainilla mojadas en café o almíbar con licor alternadas con crema de postre de chocolate preparada con un cuarto menos de leche de lo habitual o polvo para mousse. El contraste entre galletitas claras y crema oscura crea un diseño elegante.

El tiempo de frío resulta fundamental para garantizar el éxito de cualquiera de estas alternativas en la mesa. Un reposo de al menos 4 a 6 horas de heladera, o preferentemente de un día para el otro, permite que las galletitas absorban la humedad adecuada sin desarmarse y alcancen la consistencia perfecta.