La décima edición de Sanjuanino Solidario reunió diez historias de compromiso y trabajo comunitario que pusieron a prueba al jurado. Entre sus integrantes estuvo Belén Trincado, quien participó por primera vez de la iniciativa y destacó el valor de dar visibilidad a cada uno de los proyectos, independientemente de cuál obtuviera el premio principal.

En diálogo con Huarpe TV, Trincado reconoció que la experiencia estuvo atravesada por distintas emociones y que elegir entre las propuestas no fue una tarea sencilla. "La verdad que para mí es un honor formar parte del jurado. Es la primera vez que voy a ser parte de este evento. El trasfondo es muy emocional, es muy duro votar, porque tenés 10 historias que las 10 algo te generan", expresó.

La integrante del jurado planteó que, por el impacto de cada iniciativa, le gustaría que todas pudieran llegar a la instancia final. Sin embargo, remarcó que el objetivo de la propuesta no debería limitarse a distinguir a un ganador, sino también a dar a conocer el trabajo que realizan las organizaciones y las personas que están detrás de cada proyecto.

"Creo que lo importante de todo esto es visibilizar, más allá de que uno sea el ganador, todas estas historias, porque eso hace que la gente conozca y que a partir de ahí puedan surgir las ayudas que cada una de las personas que está detrás de estos proyectos pueda necesitar para seguir avanzando", sostuvo.

En ese sentido, Trincado consideró que la difusión de las iniciativas puede convertirse en una herramienta concreta para que sus referentes encuentren acompañamiento y consigan los recursos necesarios para sostener sus actividades.

Consultada sobre la solidaridad de los sanjuaninos, respondió que es una característica que se manifiesta en las distintas campañas y acciones de colaboración. También expresó su deseo de que esa cualidad sea reconocida y vivida como una virtud por toda la comunidad.

La participación de Trincado en el jurado se sumó a una nueva edición de Sanjuanino Solidario, una iniciativa que busca reconocer y acompañar a quienes trabajan cotidianamente para mejorar la realidad de otras personas en San Juan.