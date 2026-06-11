La definición del Torneo Apertura del ascenso del futsal sanjuanino ya tiene protagonistas. Trinidad y Estrella lograron superar sus respectivas semifinales y se enfrentarán este domingo 14 de junio en el estadio Aldo Cantoni para definir al nuevo campeón de la categoría. Las series se resolvieron con emociones hasta el último minuto y dejaron en el camino a Villa Hipódromo y Colón Junior, dos equipos que también estuvieron muy cerca de alcanzar la gran final.

El primero en asegurar su lugar fue Trinidad. El León llegaba a la revancha con la serie completamente abierta tras igualar 4-4 en el partido de ida. Sin embargo, en condición de visitante mostró carácter y eficacia para imponerse por 4-2 frente a Villa Hipódromo y sellar su clasificación a la definición del certamen.

El conjunto de Rawson logró sostener la intensidad durante todo el encuentro y aprovechó sus oportunidades para inclinar una serie que prometía ser pareja desde el comienzo. Con el triunfo, el equipo se ganó el derecho de pelear por el título y buscará coronar una gran campaña.

La otra semifinal entregó una dosis aún mayor de dramatismo. Estrella y Colón Junior protagonizaron una llave repleta de goles y emociones que recién encontró definición desde el punto penal.

En el encuentro de ida, Estrella había conseguido una importante ventaja al imponerse por 9-8. Sin embargo, Colón Junior reaccionó en la revancha y logró quedarse con el triunfo por 8-4 durante el tiempo reglamentario, resultado que dejó la serie igualada y obligó a recurrir a la definición por penales.

Allí apareció la efectividad de Estrella. El equipo mantuvo la calma en el momento decisivo y terminó imponiéndose por 4-3 desde los doce pasos para quedarse con el segundo boleto a la final del Torneo Apertura.

De esta manera, Trinidad y Estrella se verán las caras en el encuentro que definirá al campeón del primer semestre. Ambos llegan luego de superar duras semifinales y con argumentos suficientes para ilusionarse con la consagración.

La organización confirmó que la final se disputará este domingo 14 de junio desde las 22.30 en el estadio Aldo Cantoni, escenario de las grandes definiciones del futsal sanjuanino.