La Liga Sanjuanina de Fútbol pondrá en marcha este viernes la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, una jornada que se extenderá hasta el domingo con ocho encuentros distribuidos en distintos escenarios de la provincia. La acción comenzará este viernes con el duelo entre Atlético Trinidad y Villa Ibáñez, que se disputará en la cancha del León, desde las 21.

La mayor parte de la programación se desarrollará el sábado. Desde las 13:30 se jugarán los encuentros de Cuarta y, a partir de las 16, será el turno de la Primera División. En esa jornada se enfrentarán López Peláez y Sportivo 9 de Julio, San Lorenzo de Ullum y Sportivo Peñarol, Colón Junior y Sportivo Rivadavia, Atlético Marquesado y Sportivo Desamparados, además del choque entre Atlético Minero Argentino y Sportivo Sarmiento, que se disputará en la cancha de Juventud Unida.

La fecha se completará el domingo con tres compromisos. Juventud Zondina recibirá a Atlético Unión, Atenas Pocito será local frente a Atlético Alianza, mientras que Defensores Argentinos enfrentará a Deportivo Carpintería en la cancha de Peñarol.

Con varios equipos buscando consolidarse en los primeros puestos y otros intentando recuperar terreno, la sexta fecha aparece como una instancia importante para empezar a perfilar la lucha por el campeonato cuando el certamen comienza a ingresar en su tramo decisivo.

Cronograma de la sexta fecha

Viernes

Atlético Trinidad vs. Villa Ibáñez (18:30 Cuarta / 21:00 Primera)

Sábado

López Peláez vs. Sportivo 9 de Julio

San Lorenzo de Ullum vs. Sportivo Peñarol

Colón Junior vs. Sportivo Rivadavia

Atlético Marquesado vs. Sportivo Desamparados

Atlético Minero Argentino vs. Sportivo Sarmiento

Domingo