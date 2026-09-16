Un aparatoso siniestro vial se registró este miércoles por la mañana en una transitada esquina del centro de Capital. Tres vehículos chocaron en la intersección de 25 de Mayo y Entre Ríos y, pese a la violencia del impacto, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió pasadas las 10 y tuvo como protagonistas a una camioneta Toyota Hilux, un Fiat y un Renault Symbol. Por motivos que todavía deben ser determinados, los tres vehículos terminaron involucrados en una fuerte colisión.

El impacto provocó importantes daños materiales. Uno de los automóviles quedó visiblemente destrozado como consecuencia del choque, mientras que los otros vehículos también sufrieron daños.

Un patrullero intervino en el lugar

La situación tuvo además una particularidad: prácticamente en el momento en que ocurrió el accidente, un patrullero de la Policía Federal circulaba por la zona.

Los efectivos advirtieron lo sucedido, detuvieron su marcha y rápidamente intervinieron para asistir a los involucrados. También colaboraron con la organización del tránsito, que se vio afectado por la presencia de los vehículos tras el choque.

A pesar de la magnitud del impacto y de los daños registrados, no se informaron personas heridas.

Las circunstancias que provocaron la colisión entre los tres vehículos quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro.