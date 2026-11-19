La mañana de este jueves 19 de noviembre comenzó con un violento choque triple en el departamento Capital de la provincia de San Juan, hecho que involucró a una mujer, al conductor de un Chevrolet y al tío materno del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky. El siniestro vial se produjo minutos después de las 07:00 en la intersección de las calles Entre Ríos y 25 de Mayo, una esquina conocida por registrar múltiples accidentes de tránsito. A pesar de la magnitud del impacto entre los tres automóviles, ninguna de las personas que participaron del episodio sufrió heridas de consideración.

Según la reconstrucción de los hechos, el incidente se desencadenó cuando un Chevrolet Agile circulaba por calle 25 de Mayo a una velocidad considerable. Al llegar al cruce con calle Entre Ríos, por donde transitaba un vehículo marca Renault conducido por una mujer, el primer rodado no redujo su marcha y embistió al segundo automóvil. El impacto fue tan violento que el Renault giró sobre la calzada y terminó detenido en sentido contrario al que circulaba originalmente.

Tras ese primer impacto, el vehículo conducido por la mujer se desplazó sin control y terminó colisionando contra un Volkswagen Nivus que se encontraba estacionado en la esquina. Dentro de este tercer rodado estaba su propietario, quien resulta ser el tío materno del jefe comunal rivadaviense, Sergio Miodowsky. Alertado por la situación ocurrida en el centro sanjuanino, el propio intendente se hizo presente en el lugar del accidente pocos minutos después de la colisión.

Como consecuencia del triple choque en este peligroso cruce de Capital, los tres vehículos presentaron serios daños materiales en sus carrocerías. El Chevrolet Agile sufrió destrozos en toda su parte frontal, afectando principalmente el capó y el paragolpes delantero. Por su parte, el Renault quedó con la óptica delantera derecha completamente destruida y la cubierta trasera izquierda reventada, mientras que el Volkswagen Nivus registró daños en el paragolpes trasero, su costado derecho y perdió la rueda trasera izquierda.