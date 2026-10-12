La previa del show de Q’ Lokura en Pocito estuvo marcada por un triple choque sobre Ruta Nacional 40 que dejó a dos mujeres heridas y obligó a trasladarlas al Hospital Rawson. El siniestro ocurrió entre calles 6 y 7, en medio del importante movimiento de vehículos y personas que se dirigían al espectáculo.

En el accidente estuvieron involucrados una Volkswagen Amarok, un Renault Logan y una Ford EcoSport. Personal policial de la Comisaría 36ª intervino en el lugar para asistir a los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Rawson

Las dos personas que necesitaron atención médica viajaban en la Ford EcoSport. Se trata de Liliana Cortez, de 62 años, y Carla Alcayaga, de 30, quienes fueron asistidas y trasladadas al Hospital Rawson para recibir atención médica.

Según la información disponible, Cortez sufrió un corte en la pierna izquierda, mientras que Alcayaga presentó un golpe en el pecho.

Hasta el momento, no trascendieron detalles actualizados sobre la evolución de ambas mujeres ni se conocieron precisiones sobre cómo se produjo la colisión entre los tres vehículos.

El tránsito en la previa de Q’ Lokura

La convocatoria del grupo cuartetero generó un importante movimiento vehicular en las inmediaciones del espectáculo, con numerosos asistentes que llegaron a Pocito para disfrutar de la presentación.

En ese contexto, el choque se convirtió en uno de los episodios que requirieron intervención policial durante la noche. De acuerdo con los datos policiales disponibles, fue el único siniestro vial registrado durante esa jornada.