Un estremecedor triple crimen conmocionó este martes 20 de octubre a la localidad de Monte Grande, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Un hombre de 50 años es investigado como presunto autor del asesinato de su pareja, su hijo de 11 años y su madre de 73. Horas después, el principal sospechoso apareció muerto en Burzaco y la Justicia intenta determinar si se quitó la vida.

El caso salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó sobre una emergencia de salud en una vivienda ubicada en Los Claveles al 700. Cuando los efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron al domicilio, encontraron los cuerpos de una mujer y un niño.

La primera víctima fue identificada como Laura Susana Prediguer, de 43 años, quien estaba sin vida en el comedor. En una de las habitaciones encontraron a su hijo, Santino Santillán, de 11 años. En ese mismo ambiente, los investigadores hallaron una escopeta de doble caño que fue secuestrada para realizar las pericias correspondientes.

Sin embargo, el horror no terminó allí. En una vivienda lindera, ubicada dentro del mismo terreno y con salida hacia la calle Alfonso Amat, los policías encontraron el cuerpo de Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del principal sospechoso.

El presunto asesino apareció muerto en Burzaco

Mientras avanzaban las primeras actuaciones en Monte Grande, los investigadores relacionaron el triple homicidio con la muerte de un hombre ocurrida alrededor de las 7.30 en la intersección de avenida Monteverde y Vallejos, en Burzaco.

El fallecido fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien residía en la vivienda donde fueron encontradas dos de las víctimas. Según la reconstrucción policial, sería el responsable de los tres asesinatos.

Los investigadores establecieron que Santillán y Prediguer mantenían una relación desde hacía aproximadamente 20 años y tenían un único hijo en común, Santino.

Además, la Policía analiza un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir, ya que podría aportar información relevante para reconstruir las circunstancias del hecho.

La investigación del triple crimen

La causa quedó en manos de la UFI N° 1 descentralizada de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Ana Río.

Los investigadores aguardan los resultados de las autopsias y los peritajes realizados sobre la escopeta encontrada en la vivienda. Estas medidas permitirán establecer si el arma fue utilizada durante los ataques y avanzar en la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Por el momento, la principal hipótesis apunta a que Santillán habría asesinado a los tres integrantes de su familia y posteriormente murió en circunstancias que todavía son materia de investigación.