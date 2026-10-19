Triunfazo del sanjuanino Santiago Ortega en la Clase 1 del Zonal Cuyano

El sanjuanino Santiago Ortega logró un brillante triunfo en la Clase 1 durante la séptima fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Automovilismo disputada en el Circuito San Juan Villicum.

En la pista dijeron presente los protagonistas de las distintas categorías: Mauricio Martos, Nicolás Cichocki, Federico Álvarez, Gonzalo Oropel, Antonio Lichardi, Marcelo Mercado, Maximiliano Juan, Leonel Gómez, Danilo Gil, Nicolás Sabio, Juan Pablo Esteban, Pablo Corradi, Damián Enzenhofer, Gonzalo Martínez, Alejandro Mattar, Bautista Mattar, Luisito Maggini, Fabián Maggini, Luis Maggini, Renzo Fernández, Franco Benedetti, Ricardo Moreno, Mateo Reinoso, Juan Ignacio Pereira, Rodrigo González Della Motta y Valentino Bocelli.

Durante las jornadas de sábado y domingo, el exigente trazado sanjuanino albergó una intensa programación repleta de actividades con entrenamientos, clasificaciones, series y las ansiadas finales. La cita tuerca destacó especialmente por una masiva convocatoria que incluyó a 18 representantes locales repartidos entre las divisionales Clase 1, Clase 2, TC Cuyano y Fórmula Cuyana.

En la Clase 1 se conformó un podio 100% comprovinciano tras completar las 12 vueltas pautadas, donde el flamante ganador Santiago Ortega fue escoltado en la llegada por Mauricio Martos y Nicolás Cichocki. Más atrás finalizaron Federico Álvarez y Gonzalo Oropel en el lote de vanguardia.

La nutrida delegación local completó su destacada actuación en la categoría menor con Antonio Lichardi en la posición 10, Marcelo Mercado en el puesto 12, Maximiliano Juan en el lugar 13 y Leonel Gómez en la casilla 15.

Por su parte, en la Clase 2 la victoria al cabo de 12 giros quedó en manos de Danilo Gil, siendo secundado por Nicolás Sabio y Juan Pablo Esteban. El top 5 de esta división lo completaron los pilotos Pablo Corradi y Damián Enzenhofer. Entre los locales que vieron la bandera a cuadros estuvieron Gonzalo Martínez en la posición 6, Alejandro Mattar en la ubicación 7, Bautista Mattar en el puesto 16 y el propio Santiago Ortega en la colocación 17.

En lo referente al TC Cuyano, el podio final quedó totalmente encabezado por la dinastía Maggini, donde Luisito se adjudicó el festejo mayor seguido de cerca por Fabián y Luis Maggini, mientras que Renzo Fernández culminó en el cuarto lugar. El sanjuanino Franco Benedetti cerró una actuación firme al finalizar en el 8° puesto a 44"488 de la cabeza de carrera.

Finalmente, en la Fórmula Cuyana, el piloto Ricardo Moreno se llevó el triunfo luego de completarse los 10 giros previstos en el trazado. La actuación local más sobresaliente corrió por cuenta de Mateo Reinoso, quien logró un valioso 2° puesto a tan solo 197/1000 del líder.

Detrás de Reinoso cruzaron la línea de llegada Juan Ignacio Pereira en el 3° lugar, Rodrigo González Della Motta en la 4° posición y Valentino Bocelli en el 6° escalón a 8 vueltas del ganador. De esta forma, el certamen de automovilismo regional cerró la séptima fecha de su calendario en la provincia de San Juan por segunda vez en la temporada. Cabe recordar que en el pasado mes de mayo la categoría ya había llevado a cabo la tercera fecha del campeonato en el histórico autódromo El Zonda Eduardo Copello.