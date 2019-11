Triunfó en la UCR de Chubut la postura de sostener a "Juntos por el Cambio"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada provincial Jacqueline Caminoa (53) se convirtió en la primera mujer en presidir desde ayer la UCR del Chubut tras obtener el triunfo en el plenario del comité provincial defendiendo la postura de sostener la alianza de "Juntos por el Cambio" frente a la posición "rupturista" que esgrimió el alfonsinismo local.



En diálogo con Télam, Caminoa reconoció que "la votación fue a nuestro favor 38 a 30 lo cual es un dato en sí mismo porque hasta ahora todas las elecciones se dirimían por uno o dos votos y teníamos que sesionar más de una vez por desempates, no solo en el comité sino también en la convención".



Caminoa describió que "nosotros propiciamos la unidad de Juntos por el Cambio, porque si bien fue una alianza electoral y las elecciones ya pasaron, en las municipalidades donde ganó el radicalismo la intendencia hay concejales del PRO a quienes necesitamos como aliados y a la inversa, hay gente del PRO en la intendencia con concejales radicales como ocurre en Puerto Pirámides".



"¿Qué hacemos frente a esa realidad política, tiramos todo por la borda?" se preguntó Caminoa para diferenciarse de la postura rupturista que encarnó el ex senador nacional y ex titular de la Unidad Especial AMIA, Mario Cimadevilla, quien cuestionó la "subordinación" de la UCR al PRO.



Por otra parte, la flamante presidenta del comité provincia de la UCR-Chubut recordó que "tenemos un diputado nacional por nuestro partido que es Gustavo Menna (2017-2021), pero en la última elección obtuvo un escaño en representación de Juntos por el Cambio Ignacio Torres, que es del PRO, secundado por gente de nuestro partido".



Para la dirigente, la postura del radicalismo debe responder a "una lógica política de gobierno" y en todo caso consideró que "será la convención nacional del radicalismo o la provincial la que resuelva, pero por ahora la realidad marca que con el PRO nos necesitamos mutuamente porque presentamos listas con candidatos intercalados de las fuerzas políticas".



La Coalición Cívica, que sería la otra parte integrante de la alianza, cuenta en este caso solo desde lo testimonial ya que no cuenta en el distrito con personería política.