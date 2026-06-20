Triunfos de Alianza y Desamparados en la continuidad del Torneo Clausura

Este sábado tuvo continuidad la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Alianza, Sportivo Desamparados, Villa Ibáñez y Atenas consiguieron importantes victorias. Además, hubo igualdad entre Rivadavia y Unión.

Uno de los triunfos destacados fue el de Alianza, que venció por 3 a 1 a Sportivo Peñarol en un encuentro intenso. Los goles del Lechuzo fueron convertidos por Gonzalo Avellaneda, Fabián Carrizo y Juan Schiany, mientras que Vera marcó para el Bohemio.

Otro de los equipos que arrancó con el pie derecho fue Sportivo Desamparados, que se impuso por 2 a 1 frente a 9 de Julio. El conjunto puyutano logró hacerse fuerte en su estadio y se quedó con tres puntos valiosos gracias a los goles de Garín y Flores. El equipo visitante logró anotar a través de Ozan.

En Villa Ibáñez también hubo festejo local. El conjunto dueño de casa derrotó 3 a 1 a San Lorenzo de Ullum con una destacada actuación de Jofré, autor de dos goles. Pérez completó la cuenta para los locales, mientras que Gil descontó para el Cuervo.

Por su parte, Atenas consiguió una importante victoria como visitante al superar por 2 a 1 a Sarmiento. El Mirasol se quedó con los tres puntos gracias al doblete de Eduardo Bronvale, mientras que Flores anotó para el conjunto local.

La única igualdad de la jornada se registró en La Bebida, donde Rivadavia y Unión de Villa Krause no lograron sacarse ventajas e igualaron 0 a 0 en un partido muy disputado y con escasas situaciones de peligro.

La fecha continuará este domingo, desde las 11.30, con el encuentro entre Defensores de Argentinos ante López Peláez. En tanto que, el martes, desde las 16, Minero cerrará con Colón Junior.

Resultados de Primera División

Trinidad 2-1 Marquesado

Carpintería 1-0 Juv. Zondina

Desamparados 2-1 9 de Julio

Villa Ibáñez 3-1 San Lorenzo de Ullum

Rivadavia 0-0 Unión

Alianza 3-1 Peñarol

Sarmiento 1-2 Atenas

Domingo

11.30 Def. Argentinos vs. Lopez Peláez

Martes