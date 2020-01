Triunfos de Noruega, Canadá y Bélgica en el comienzo de la Copa ATP de tenis

Los equipos de Noruega, Canadá y Bélgica vencieron hoy a Estados Unidos, Grecia y Moldavia, respectivamente, en el comienzo de la fase de grupos de la Copa ATP que se desarrolla en Australia, que otorgará puntos para el ranking mundial y 15 millones de dólares en premios.



En la fase de grupos participan 24 equipo divididos en seis grupos y en cada eliminatoria se juegan dos singles y un dobles. Los individuales se desarrollan al mejor de tres sets con tie-break, mientras que el dobles no tendrán ventaja tras el 40 iguales, y en el último set se define un súper tie-break.​



Avanzarán a la siguiente instancia los primeros de cada grupo y los dos mejores segundos, desarrollándose cuartos de final, semifinales y la final, con sedes en las ciudades de Brisbane, Perth y Sydne.



Resultados:



+ Grupo D, en Perth: Noruega 2 - Estados Unidos 1.



Taylor Fritz (USA) venció a Viktor Durasovic (Nor) por 6-2 y 6-2, Casper Ruud (Nor) a John Isner (USA) por 6-7 (3-7 el tie break), 7-6 (12-10) y 7-5 y Ruud-Durasovic (Nor) a Austin-Krajicek-Rajeem Ram (USA) por 4-6, 6-3 y 10-5.



+ Grupo F, en Brisbane: Canadá 3-Grecia 0.



Felix Auger-Aliassime (Can) a Michael Pervolarakis (Gre) por 6-1 y 6-3, Denis Shapovalov (Can) a Stefanos Tsitsipas (Gre) por 7-6 (8-6) y 7-6 (7-4) y Auger-Aliassime-Shapovalov (Can) a Pervolarakis-Tsitsipas (Gre) por 6-2 y 6-3.



+ + Grupo C , en Sydney: Bélgica 3 - Moldavia 0.



Steve Darcis (Bel) a Alexander Cozbinov (Mol) por 6-4, 6-7 (4-7) y 7-5, David Goffin (Bel) a Radu Albot (Mol) por 6-4 y 6-1 y Sander Guille-Joran Vliegen (Bel) a Cozbinov-Albot (Mol) por 6-7 (5-7), 7-6 (7-4) y 11-9.



El equipo argentino debutará hoy a las 20 (hora de la Argentina) cuando enfrente en Sydney a Polonia, por el Grupo E.



El bahiense Guido Pella y el porteño Diego Schwartzman serán los singlistas argentinos y jugarán ante Kamil Majchrzak y Hubert Hurkacz, respectivamente.



Después tendrá lugar el dobles, en donde podrían actuar Juan Ignacio Londero y Máximo González o Andrés Molteni.