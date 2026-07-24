El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia a Rusia y China al asegurar que sería "muy perjudicial" para ambos países suministrar armamento a Irán en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario sostuvo que, según su evaluación, ni Moscú ni Pekín están involucrados en la guerra que mantiene Estados Unidos contra la República Islámica.

"Dos países importantes de los que se suele hablar en relación con Irán, en mi opinión, no participan. Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría", escribió Trump.

Confianza en Xi Jinping y Vladimir Putin

El mandatario estadounidense reveló además detalles de conversaciones mantenidas con los presidentes de China y Rusia.

Según explicó, durante una reciente reunión en Pekín, Xi Jinping le aseguró que bajo ninguna circunstancia China venderá armas a Irán, compromiso que también alcanzaría a las empresas del país asiático. "Considerando nuestra relación, le creo y, además, le estoy haciendo un gran favor", expresó Trump al referirse al mandatario chino.

Respecto de Rusia, afirmó que Vladimir Putin también le garantizó que no suministrará armamento a Teherán. "Me dijo que no vendería armas a Irán. Él entiende que yo no vendo armas a Ucrania, sino a los países de la OTAN. Ellos pagan el precio completo y desconozco cómo se distribuyen esas armas", sostuvo.

Nueva escalada diplomática

Las declaraciones de Trump se producen en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente, donde continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán y crece la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.

Aunque el mandatario aseguró confiar en los compromisos asumidos por Xi Jinping y Vladimir Putin, dejó en claro que una eventual asistencia militar a Irán tendría consecuencias negativas para ambos países, reforzando así la presión diplomática de Washington sobre las principales potencias mundiales.