El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que está dispuesto a reanudar las operaciones militares contra Irán a comienzos de 2027 si no se alcanza un acuerdo entre ambos países. El mandatario volvió a endurecer su postura frente a Teherán y vinculó la posibilidad de nuevos ataques con las negociaciones por el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a Fox News, Trump manifestó su malestar por el desarrollo de las conversaciones diplomáticas y cuestionó la actitud de los representantes iraníes. Según sostuvo, los negociadores dilatan las conversaciones sin alcanzar avances concretos.

La posibilidad de nuevos ataques militares

El presidente estadounidense señaló que no descarta retomar las acciones militares si las negociaciones fracasan. La advertencia marca un nuevo capítulo de tensión en el conflicto entre Washington y Teherán, que mantiene en alerta a la región.

Trump también expresó su intención de alcanzar un acuerdo permanente que impida que Irán desarrolle armas nucleares. En ese sentido, sostuvo que busca una solución duradera y no un entendimiento que pueda romperse en el corto plazo.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la disputa

Uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países es el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo. La situación en esa zona se convirtió en un elemento central de las negociaciones y de las advertencias realizadas por la Casa Blanca.

Mientras Estados Unidos mantiene su presión sobre Irán, las conversaciones diplomáticas continúan sin alcanzar un entendimiento definitivo. La posibilidad de nuevos ataques a partir de comienzos de 2027 dependerá de la evolución de esas negociaciones.