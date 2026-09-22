Donald Trump lanzó este martes un fuerte ultimátum contra Irán durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos aseguró que debe decidir entre alcanzar un acuerdo con Teherán o avanzar contra la República Islámica y reiteró que su gobierno no permitirá que el país desarrolle armas nucleares.

“Jamás permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó Trump durante su exposición en Nueva York. En ese marco, pidió a otros países que mantengan la presión sobre el gobierno iraní y colaboren con Estados Unidos para aislarlo.

El mandatario planteó el escenario en términos de una negociación o una nueva escalada militar. “Tengo que tomar una gran decisión: un acuerdo con Irán o aniquilar a la República Islámica”, sostuvo.

El mensaje sobre el petróleo

Trump también vinculó la eventual resolución del conflicto con el mercado energético. Según afirmó ante los representantes de los países miembros de la ONU, una acción coordinada contra Irán permitiría que el precio del petróleo se ubique por debajo de los valores registrados antes del conflicto.

“Si estamos unidos, veremos un mundo libre de esta amenaza de terrorismo iraní y el precio del petróleo será más bajo que antes del conflicto”, aseguró.

El presidente estadounidense también rechazó las versiones sobre una supuesta falta de municiones de las Fuerzas Armadas de su país y afirmó que Estados Unidos mantiene capacidad militar para sostener sus operaciones.

Una posible negociación

Pese al tono de sus advertencias, Trump también planteó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán. Según dijo, espera que pueda concretarse después de las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para noviembre.

El mandatario sostuvo que ese eventual acuerdo debería impedir que Irán obtenga armas nucleares y permitir una reconstrucción del país bajo nuevas condiciones.

La intervención de Trump se produjo en un contexto de fuerte tensión internacional y mientras continúan los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán. El presidente estadounidense defendió además las acciones militares realizadas contra Teherán y sostuvo que fueron necesarias para impedir el desarrollo de armamento nuclear, una justificación que Irán rechaza.

Durante su discurso, Trump también se refirió a Venezuela, Ucrania y otros conflictos internacionales, además de defender las acciones de su administración en materia de política exterior.