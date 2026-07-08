La crisis entre Estados Unidos e Irán volvió a agravarse este miércoles luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el fin de la tregua alcanzada entre ambos países y asegurara que el entendimiento firmado el pasado 17 de junio quedó sin efecto tras los últimos enfrentamientos militares.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Trump fue categórico al referirse al acuerdo alcanzado semanas atrás. "Por lo que a mí respecta, se terminó", afirmó el mandatario al confirmar la ruptura del entendimiento con Teherán.

La tensión se intensificó luego de que fuerzas estadounidenses realizaran bombardeos sobre posiciones iraníes, mientras que el régimen de Irán respondió con ataques contra bases militares norteamericanas ubicadas en el Golfo. En ese contexto, el presidente estadounidense lanzó duras críticas contra las autoridades iraníes, a las que calificó como "basura", "gente enferma" y un "país dirigido por locos".

Trump también acusó al gobierno iraní de incumplir y tergiversar los términos del acuerdo firmado semanas atrás, especialmente en relación con el programa nuclear.

"Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados", sostuvo el mandatario durante su intervención.

Además, aseguró que las autoridades iraníes representan un riesgo para la seguridad internacional.

"Son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían", afirmó Trump, quien agregó que considera una "pérdida de tiempo" intentar continuar negociando con Teherán.

La escalada bélica también tuvo consecuencias inmediatas en los mercados internacionales. Tras conocerse las declaraciones del presidente estadounidense y el recrudecimiento del conflicto, el precio internacional del petróleo registró un incremento cercano al 5%, reflejando la preocupación de los inversores por posibles interrupciones en el suministro energético mundial.

En paralelo, los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) informaron que lanzaron una operación conjunta con misiles y drones contra instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait como respuesta a los recientes bombardeos sobre territorio iraní.

Según un comunicado difundido por la televisión estatal iraní IRIB, fueron alcanzadas 85 instalaciones militares estadounidenses y, además, aseguraron haber derribado un dron MQ-9 durante la ofensiva.

Mientras tanto, Qatar, uno de los principales mediadores entre Washington y Teherán, expresó su preocupación por el aumento de la violencia y llamó a reducir las tensiones.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores qatarí condenó los ataques iraníes contra Kuwait y Baréin y pidió retomar el camino del diálogo y la diplomacia para evitar una escalada mayor del conflicto. Además, instó a las partes a preservar los avances alcanzados en el protocolo de entendimiento firmado el 17 de junio entre Estados Unidos e Irán y a priorizar las negociaciones para garantizar la estabilidad de la región.