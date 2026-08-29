El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo petrolero con Venezuela que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. Según afirmó, el entendimiento permitirá a Washington obtener un control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.

El anuncio fue realizado por el mandatario a través de Truth Social. Trump sostuvo que el acuerdo fue alcanzado bajo la coordinación del secretario de Estado, Marco Rubio, y mediante un trabajo conjunto con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, además de la participación del sector privado.

De acuerdo con el presidente estadounidense, la operación no implicaría costos para los contribuyentes de su país y permitiría ampliar considerablemente las reservas de suministro de petróleo de Estados Unidos.

El objetivo de recuperar la producción venezolana

El acuerdo contempla la participación de operadores privados para impulsar una recuperación de la industria petrolera venezolana, que durante los últimos años atravesó dificultades productivas y de infraestructura.

Delcy Rodríguez celebró el entendimiento y aseguró que el proyecto incluye el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial comprobado de 65.000 millones de barriles. Según la presidenta encargada, el plan podría atraer más de US$100.000 millones en inversiones privadas y generar importantes ingresos fiscales para Venezuela.

La expectativa es que el ingreso de capital privado permita modernizar instalaciones y aumentar progresivamente la producción de crudo.

Un acuerdo con interrogantes

Aunque Trump presentó el anuncio como un entendimiento histórico, todavía existen interrogantes sobre los detalles jurídicos, financieros y operativos del acuerdo.

Distintos análisis señalaron que no se conocieron públicamente todos los términos del pacto ni la forma concreta en la que se instrumentará el control mayoritario anunciado por Washington. También existen desafíos vinculados a la infraestructura petrolera venezolana y a la complejidad de desarrollar parte de sus reservas de crudo pesado.

El anuncio abre así una nueva etapa en la relación energética entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras Washington apuesta a ampliar su acceso a reservas estratégicas y reforzar su seguridad energética, Caracas espera que las inversiones permitan recuperar una industria clave para su economía.

El alcance real del acuerdo dependerá ahora de cómo se implementen los compromisos anunciados y de la capacidad para transformar las promesas de inversión en una mayor producción petrolera.