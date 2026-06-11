La tensión en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo este jueves luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país está dispuesto a profundizar la ofensiva militar contra Irán y amenazara con avanzar sobre la estratégica isla de Kharg, principal centro de exportación petrolera de la República Islámica.

El mensaje que publicó la Casa Blanca en las redes sociales (Foto: X @POTUS).

Las declaraciones fueron realizadas en medio del recrudecimiento del conflicto entre ambos países y en una jornada de enorme repercusión internacional, marcada además por el inicio del Mundial 2026, que tiene a Estados Unidos como uno de sus anfitriones. Según trascendió, Trump aseguró que las capacidades militares iraníes han sido severamente afectadas por los recientes ataques estadounidenses y advirtió que las próximas acciones serán aún más contundentes.

“Su Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y gran parte de su capacidad ofensiva han desaparecido”, sostuvo el mandatario en declaraciones difundidas por medios estadounidenses. También afirmó que Estados Unidos podría actuar “muy duro” contra objetivos iraníes durante las próximas horas.

Sin embargo, la mayor preocupación entre analistas y mercados energéticos surgió a partir de sus referencias a la isla de Kharg. Trump manifestó públicamente su intención de que Estados Unidos tome el control de ese enclave estratégico, una posibilidad que implicaría una escalada militar de enorme magnitud y consecuencias imprevisibles para la región.

Kharg ocupa un lugar central dentro de la economía iraní. Ubicada en el Golfo Pérsico, concentra alrededor del 90% de las exportaciones de petróleo del país y constituye uno de los puntos neurálgicos para el abastecimiento energético mundial. Su importancia radica en que cuenta con terminales de aguas profundas capaces de recibir superpetroleros que transportan millones de barriles de crudo hacia los mercados internacionales.

La isla ya había sido escenario de operaciones militares estadounidenses meses atrás, cuando Washington informó ataques contra objetivos militares iraníes instalados en ese territorio, aunque preservando la infraestructura petrolera para evitar una crisis energética global.

Especialistas en defensa consideran que un eventual intento de controlar físicamente Kharg requeriría una operación terrestre de gran escala, algo que incluso el propio Trump relativizó posteriormente al reconocer dudas sobre el respaldo interno que tendría una acción de semejante envergadura.

Mientras tanto, continúan los intercambios militares entre ambos países y siguen abiertas negociaciones indirectas para intentar alcanzar un acuerdo que permita reducir las hostilidades. Sin embargo, las diferencias sobre el programa nuclear iraní, la seguridad en el estrecho de Ormuz y las condiciones para una tregua mantienen el conflicto en uno de sus momentos más delicados.