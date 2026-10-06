El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por matar a 13 personas durante un ataque ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, en Texas.

La decisión fue recomendada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y confirmada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Ahora será el secretario del Ejército quien deberá determinar la fecha y el lugar de la ejecución.

Hasan, actualmente de 56 años, fue condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar después de ser declarado culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato.

El ataque que conmocionó a Estados Unidos

El 5 de noviembre de 2009, Hasan ingresó a un centro médico de Fort Hood, donde se encontraban soldados que se preparaban para ser enviados a Afganistán, y abrió fuego con una pistola equipada con una mira láser.

El ataque provocó la muerte de 13 personas, entre ellas 12 soldados en actividad y un exmilitar. Otras 32 personas resultaron heridas.

Hasan fue reducido por agentes policiales y recibió disparos que lo dejaron parcialmente paralizado y en silla de ruedas. Durante el juicio reconoció que había sido el responsable del ataque y sostuvo que había actuado para impedir que soldados estadounidenses fueran enviados a Afganistán.

Una ejecución excepcional

La decisión de Trump tiene una particularidad histórica. Si finalmente se concreta, será la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.

También sería la primera vez en décadas que el Ejército utiliza un pelotón de fusilamiento para ejecutar una condena a muerte. La última ejecución militar conocida mediante este método ocurrió en noviembre de 1945, cuando un soldado fue ejecutado por un pelotón utilizando fusiles.

Las ejecuciones militares son extremadamente poco frecuentes en Estados Unidos. La legislación establece que una condena a muerte dictada por un tribunal militar necesita la aprobación presidencial antes de poder llevarse a cabo.

Todavía no hay fecha para la ejecución

Aunque Trump ya dio su aprobación, la ejecución todavía no tiene fecha establecida. El secretario del Ejército deberá definir cuándo y dónde se realizará.

Además, Hasan todavía podría recurrir a la Justicia federal mediante mecanismos de revisión de su condena, lo que podría retrasar durante años la ejecución.

La decisión llega pocos días después de que un intento fallido de ejecutar mediante inyección letal a una condenada en Tennessee reavivara el debate sobre los métodos utilizados para aplicar la pena de muerte en Estados Unidos.