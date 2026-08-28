El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó este viernes la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas que integraron Artemis II, la histórica misión que en abril llevó nuevamente seres humanos alrededor de la Luna después de más de medio siglo.

La ceremonia se realizó en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, Texas, donde fueron distinguidos los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Este último pertenece a la Agencia Espacial Canadiense.

La Medalla de Honor Espacial del Congreso representa la máxima distinción otorgada por Estados Unidos por servicios vinculados al programa espacial. Hasta ahora, solo unas 30 personas recibieron el reconocimiento, entre ellas figuras históricas como Neil Armstrong, John Glenn y Alan Shepard.

Artemis II despegó el pasado 1 de abril a bordo de la cápsula Orion y regresó a la Tierra el 10 de abril, tras completar una misión de diez días. El viaje permitió llevar seres humanos nuevamente hasta las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el final del programa Apolo.

Durante el vuelo, la tripulación probó sistemas fundamentales de Orion y realizó maniobras destinadas a preparar las próximas etapas del programa Artemis. La misión constituye uno de los pasos centrales de la NASA para volver a llevar astronautas a la superficie lunar.

Trump anticipó nuevos planes espaciales

La ceremonia también estuvo marcada por los anuncios de Trump sobre los próximos objetivos de Estados Unidos en el espacio. El mandatario aseguró que su país pretende volver a colocar astronautas sobre la superficie lunar antes de que finalice su mandato en 2028.

Además, habló de los planes para establecer una presencia permanente en la Luna y aseguró que la NASA comenzó a trabajar en una nave espacial interplanetaria de propulsión nuclear que tendría como objetivo una futura misión a Marte.

Trump también anunció la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, una institución destinada a formar militares, ingenieros y operadores civiles especializados en actividades espaciales.

El mandatario firmó durante la jornada la orden ejecutiva para comenzar el proceso de creación de esta nueva academia, en momentos en que Estados Unidos busca reforzar su presencia y liderazgo en la exploración espacial.

El próximo gran desafío del programa será Artemis III, misión con la que la NASA pretende concretar el regreso de astronautas a la superficie de la Luna por primera vez desde Apolo 17, en 1972.