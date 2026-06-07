El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el tablero político internacional al asegurar de forma contundente que no tiene previsto retirar a los aproximadamente 50.000 soldados norteamericanos desplegados en el marco del conflicto bélico contra Irán. El mandatario estadounidense supeditó cualquier tipo de repliegue a la condición de que se haya alcanzado una "conclusión" definitiva y exitosa de las operaciones en la región.

Fuerzas preparadas y rechazo al repliegue

El jefe de Estado norteamericano rechazó de manera tajante la idea de que el contingente militar apostado en las zonas calientes se encuentre bajo una situación de riesgo extremo. Los argumentos los brindó de manera abierta durante una entrevista concedida a la cadena televisiva NBC que fue grabada el pasado viernes y emitida formalmente durante la jornada de este domingo.

"No considero que las tropas estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto en la historia", afirmó Trump con su habitual estilo combativo.

En la misma línea discursiva, el líder republicano calificó de "insensato" llevar adelante un eventual repliegue estratégico en este momento de máxima tensión, argumentando que quizás los Estados Unidos tengan "que utilizar" la fuerza de esas divisiones en el corto plazo.

El balance de víctimas y la polémica comparación

Hasta el momento de la entrevista, el balance oficial del conflicto armado asciende de forma trágica a 13 miembros del servicio estadounidense fallecidos en incidentes vinculados directamente con las hostilidades. "Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas", admitió el presidente estadounidense en un primer momento.

Sin embargo, fiel a su estilo polémico, Donald Trump matizó de inmediato el impacto de las bajas militares comparando el panorama con otros procesos históricos bélicos. "Si se mira a Vietnam, donde murieron cientos de miles de personas, o cualquiera de las últimas siete u ocho guerras, nosotros perdimos 13. Es menos de lo que cualquiera hubiera imaginado jamás", lanzó para minimizar el impacto.

Los registros recientes de la inteligencia militar detallan que el pasado 1 de marzo, seis militares norteamericanos perdieron la vida tras un violento ataque iraní contra el puerto de Shuaiba, en Kuwait. Posteriormente, el 8 de marzo, otro soldado falleció a consecuencia de una ofensiva de Teherán contra la base aérea del Príncipe Sultán, en Arabia Saudí. El último incidente grave se registró el 12 de marzo, cuando seis uniformados murieron al estrellarse un avión de reabastecimiento KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea en el oeste de Irak.