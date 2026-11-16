El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante su próxima visita a China, prevista para el 18 y 19 de noviembre. El mandatario dejó abierta esa posibilidad durante una declaración a los medios antes de iniciar su gira por Asia y aclaró que un eventual encuentro dependerá del presidente chino, Xi Jinping.

La agenda de Trump se extenderá hasta el 19 de noviembre e incluye su participación en las cumbres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). También tiene previstas reuniones con Xi Jinping y el presidente ruso, Vladímir Putin.

La posibilidad de un encuentro con Kim Jong-un

"Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un", expresó Trump.

El mandatario estadounidense insistió en que la presencia del líder norcoreano no está confirmada y que dependerá de la decisión de Xi Jinping. "Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", agregó.

El último encuentro fue en 2019

La última reunión entre Trump y Kim Jong-un ocurrió en junio de 2019, cuando ambos mantuvieron un breve encuentro en la frontera entre las dos Coreas. En aquella oportunidad, no consiguieron destrabar las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte.

El diálogo entre Washington y Pyongyang permanece estancado desde febrero de 2019, cuando Trump consideró insuficiente la propuesta de desarme presentada por el gobierno norcoreano durante la cumbre de Hanói. Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente estadounidense manifestó en distintas oportunidades su intención de volver a reunirse con Kim.

Sin embargo, desde Pyongyang no hubo señales públicas de interés en concretar un nuevo encuentro. El gobierno norcoreano exige un cambio en la postura general de Washington hacia el país, que técnicamente continúa en guerra con Estados Unidos.