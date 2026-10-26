El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este lunes 26 de octubre las elecciones presidenciales de Brasil y aseguró que el proceso estuvo marcado por supuestas irregularidades. Sus declaraciones llegaron después de que Luiz Inácio Lula da Silva consiguiera la reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El mandatario estadounidense lanzó las acusaciones ante periodistas, cuando se preparaba para abordar el avión presidencial Air Force One rumbo a Misisipi, donde tenía previsto participar de un acto de campaña de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

"No tomé partido, pero, francamente, pareció otra elección amañada", afirmó Trump. Además, sostuvo que los comicios le habían dejado una impresión negativa y calificó el desarrollo de la votación como "muy corrupto". Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

Qué cuestionó Trump sobre las elecciones en Brasil

Uno de los principales cuestionamientos del mandatario estuvo relacionado con la decisión de extender dos horas la jornada electoral del domingo 25 de octubre. La medida permitió que determinados centros de votación continuaran funcionando hasta las 19, debido a dificultades en el transporte público que afectaron a distintas ciudades brasileñas.

Trump consideró que esa modificación resultó sospechosa y también puso en duda la forma en que se realizó el escrutinio de los votos.

Pese a sus críticas, el presidente estadounidense buscó diferenciar sus cuestionamientos al proceso electoral de su relación personal con Lula. "Me llevo muy bien con él", expresó, aunque insistió en que la ampliación del horario de votación le había resultado extraña.

Según los datos difundidos tras el balotaje, Lula obtuvo el 51,8% de los votos, mientras que Flávio Bolsonaro alcanzó el 48,2%. La diferencia superó los cuatro millones de sufragios y permitió al actual mandatario brasileño asegurar un cuarto mandato presidencial.

Flávio Bolsonaro pidió anular los resultados

La controversia también se trasladó al escenario político brasileño. Tras conocerse los resultados, Flávio Bolsonaro se negó a reconocer la derrota y anunció que solicitaría ante la Justicia la anulación de los comicios.

El candidato opositor cuestionó especialmente la decisión de prolongar la votación y planteó que esa medida habría afectado la igualdad de condiciones entre los participantes.

La victoria de Lula se produjo después de una primera vuelta en la que Bolsonaro había conseguido una ventaja sobre el mandatario. Sin embargo, el resultado se revirtió en el balotaje.

Las declaraciones de Trump sumaron tensión al escenario político regional, especialmente por su cercanía histórica con Jair Bolsonaro. Aunque el presidente estadounidense aseguró que no respaldó oficialmente a ninguno de los candidatos durante la campaña, había mantenido contactos políticos con la familia del expresidente brasileño.

Por el momento, las acusaciones de fraude realizadas por Trump no fueron acompañadas por pruebas que permitan confirmar irregularidades capaces de modificar el resultado electoral.