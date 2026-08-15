El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que planea declarar el estrecho de Ormuz como “territorio de Estados Unidos” una vez que su país termine de derrotar a Irán, en una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente.

“Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos”, sostuvo Trump durante un mitin político en Long Island, Nueva York.

El mandatario aseguró además que Estados Unidos mantiene un bloqueo sobre la estratégica vía marítima y afirmó que ningún barco podrá atravesarla si Washington no lo permite.

A días del vencimiento del alto el fuego

La declaración se produce cuando se acerca una fecha clave para las negociaciones entre Washington y Teherán. El próximo lunes 17 de agosto vence el plazo de 60 días establecido tras el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, que contemplaba un cese inmediato y permanente de las operaciones militares mientras avanzaban las conversaciones para poner fin al conflicto.

Durante esta semana, Trump ya había planteado la posibilidad de que Estados Unidos se quedara con el estrecho de Ormuz. El miércoles sostuvo en Truth Social que su país tenía “el control total” de la vía marítima y agregó: “¡Creo que nos lo quedaremos!”.

Desde Irán rechazaron esa postura. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezai, afirmó que el estrecho no será reabierto hasta que Estados Unidos finalice la guerra y el bloqueo naval, libere activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego que también incluya a Líbano y Gaza.

La tensión también aumentó desde el Gobierno estadounidense. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, planteó un aislamiento económico de Irán y la continuidad del bloqueo del estrecho, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazó con mantenerlo de manera indefinida.

Por qué es clave el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es uno de los puntos marítimos más estratégicos del planeta. Por allí circula una parte fundamental del petróleo y el gas que se comercializa a nivel internacional.

Por esa razón, cualquier interrupción prolongada del tránsito marítimo podría tener consecuencias sobre el suministro energético y los mercados internacionales, además de profundizar el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

La disputa por el control de esta ruta se convirtió así en uno de los principales focos de tensión mientras se acerca el vencimiento del plazo fijado para las negociaciones.