El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un balance de su reciente viaje a China y destacó la relación personal que mantiene con Vladimir Putin y Xi Jinping. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, también puso en duda la posibilidad de que las principales potencias mundiales puedan desprenderse de sus arsenales nucleares.

"Si alguien viene y dice: 'Te propongo un trato. Vamos todos a reducirlas a la mitad', es difícil decir que sí, en especial cuando estás al mando", manifestó el mandatario. Además, consideró que resulta "muy, muy difícil" plantear la eliminación completa de las armas nucleares.

Trump destacó su relación con Putin y Xi

Durante su contacto con los periodistas, el presidente estadounidense calificó de positiva la relación que mantiene con los mandatarios de Rusia y China. "Tengo relaciones fantásticas con Putin. Es algo muy bueno. Tengo relaciones fantásticas con el presidente Xi. Es algo bueno, y nuestro país está seguro gracias a eso", expresó.

Las declaraciones se produjeron después de su encuentro con ambos dirigentes en Shenzhen, China, donde los tres países participaron de una cumbre centrada en cuestiones internacionales. La reunión incluyó conversaciones sobre seguridad, cooperación entre las potencias y la posibilidad de reducir los riesgos vinculados con las armas nucleares.

Qué dijo sobre la guerra en Ucrania

Trump también se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y aseguró que Putin le manifestó su intención de encontrar una salida diplomática. Según relató el presidente estadounidense, durante una reunión bilateral el mandatario ruso "claramente expresó su deseo de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine por medios diplomáticos".

Las declaraciones se conocieron después de una nueva oleada de ataques rusos contra Kiev. El conflicto continúa siendo uno de los principales temas de la agenda internacional y de las conversaciones entre Washington y Moscú.

Sus críticas a la Corte Penal Internacional

Otro de los asuntos abordados por Trump fue el funcionamiento de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo al que calificó de estar "fuera de control". El presidente cuestionó sus atribuciones para ordenar detenciones de jefes de Estado y aseguró que China aceptó condenar los supuestos abusos del tribunal.

"La CPI cree que puede entrar y arrestar a los jefes de Estado, y eso no es correcto", afirmó. También sostuvo que los tres países condenaron ese tipo de actuaciones.

La advertencia a las empresas tecnológicas

Por último, Trump amenazó con imponer sanciones a las compañías estadounidenses que instalen centros de datos en otros países. Argumentó que esa infraestructura podría quedar bajo el control de China y aseguró que su Gobierno no permitirá que eso ocurra.

Además, pidió a Nvidia que le dé una segunda oportunidad a Jensen Huang para volver a ocupar el cargo de director ejecutivo. El mandatario destacó su capacidad y lo definió como una de las mentes más brillantes del mundo.