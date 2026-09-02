El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela “no va a estar lista” para celebrar elecciones democráticas, a pocos meses de que su administración derrocara y capturara al exmandatario Nicolás Maduro. Durante una rueda de prensa en la Oficina Oval, el mandatario estadounidense justificó la demora al señalar: “No creo que estén listos todavía. Esto es muy reciente. Había una dictadura muy poderosa y cruel en Venezuela, y todavía no están listos para eso. Pero esperamos hacerlo pronto, muy pronto”.

La declaración se produjo el mismo día en que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en Caracas en la firma de convenios estratégicos de inversión junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. El encuentro formaliza un acuerdo anunciado recientemente por la Casa Blanca, mediante el cual Washington adquirirá una participación mayoritaria en una empresa petrolera conjunta con una compañía energética venezolana, controlando de esta forma unos 65.000 millones de barriles de las reservas probadas del país caribeño.

Pese a la falta de un calendario electoral inmediato, Trump elogió a la mandataria encargada, a quien calificó de “muy respetada” y aseguró que ella “quiere” convocar a los comicios, aunque insistió en que “todavía no están listos”. Cabe destacar que la transición política mantiene frentes abiertos en la oposición local, donde la líder opositora María Corina Machado ha exigido firmemente que un candidato opositor asuma el poder ejecutivo.

En el plano bilateral y económico, la firma de estos convenios marca un giro profundo en la relación entre ambas naciones. Desde Caracas, Rodríguez agradeció públicamente a Trump “por todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado para llevar adelante el objetivo de tener acuerdos ‘ganar-ganar’, de beneficio mutuo”. La mandataria interina concluyó que el renacer de Venezuela “no es solamente material, sino también espiritual”, subrayando que estas nuevas bases económicas deben servir para consolidar el bienestar integral de la ciudadanía.